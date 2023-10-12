缅甸内战冲击缅泰贸易动脉 卡车司机险中前行

（苗瓦迪法新电）从缅泰边境城镇苗瓦迪到缅甸最大城市仰光的公路，是缅泰的贸易大动脉，但缅甸内战导致货卡车司机经常在这条公路面对重重障碍和死亡威胁。

9月，卡车司机郭乔准备将一车的泰国水果和家具从苗瓦迪（Myawaddy）运往仰光。从苗瓦迪到仰光仅400公里的路程，往返一趟却可能需要10多天的时间，因为送货司机须经过重重的检查站，向缅军和各方势力行贿通关，还得小心山体滑坡，以及躲避缅军与反政府军或少数民族地方武装的炮弹。

这条“亚洲公路1号线”（AH1）的部分路段会经过克伦邦，那里是缅军和民地武经常爆发冲突的地区。2021年缅甸发生政变后，空袭的炮弹经常落在公路附近，加剧了这条缅泰贸易大动脉“血管不通”的窘境。

克伦边防军人员在亚洲公路1号线、靠近高加力镇的路段站岗。这条公路有很多检查站，有的还会向司机收取过路费。（法新社）

43岁的卡车司机郭藻说：“每当我们听见枪声很靠近时，我们会立即停车，躲在卡车底下。”

郭乔则说，为了安全起见，他会与其他五辆卡车结伴同行。“发生战斗时，我们不得不停下来在路上等，这个月（9月）已经发生两次了。”

往返这条公路的卡车车主昂图透露，司机们会随身携带身份证、驾照、现金和手机，以便出事时能立即逃命。

虽然路途危险，但卡车司机一趟下来仅可赚取约100美元（约137新元）外加食物费用。

除了面对内战风险，这条公路也设有多个检查站索取过路费，让卡车司机大感无奈。

例如在苗瓦迪，卡车司机须支付12万缅甸元（约78新元）才能快速进入检查货物的装货区，否则可能得等上一个月的时间；上了亚洲公路1号线后，缅军或其民兵盟友管理的检查站会向每辆卡车收取约15万缅甸元的过路费；到达仰光前的最后一个检查站，若要快速通关还得再给10万缅甸元。

郭藻称，司机几乎每隔两个小时就会遇上一个检查站。“我们在路上、大桥、收费站、贸易区等每个地方都得给钱。”

若司机尝试讨价还价，就会被对方直呛“没钱就掉头”。

9月27日，一辆卡车在路上侧翻，司机等待救援人员将卡车吊起来。（法新社）

此外，苗瓦迪的毒品和人口贩卖活动猖獗，大部分地区由缅军支持的武装分子控制，已卷入缅军与反军政府部队之间的冲突。这条公路也不时因为山体滑坡导致道路受阻或发生车祸。

郭藻说：“卡车车主担心司机、卡车、运载的货物……司机则担心自身的生命安全。”