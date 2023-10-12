高盛起诉马国政府寻求国际仲裁

（吉隆坡综合讯）美国高盛集团星期三在伦敦国际仲裁院起诉马来西亚政府违反双方三年前达成的和解协议，指马国政府没有适当评估高盛所担保的资产，以及要追回其他资产，因此要求国际仲裁。

马国政府星期四（10月12日）回应时强调，会依法应对高盛提起的诉讼，同时会确保马国人民的利益受到保障。

马国总检察署星期四发声明驳斥高盛的指控，并指高盛错误诠释马国政府的举动，马国会全力维护人民的利益。声明说：“马来西亚政府否认（高盛）仲裁请求中的所有指控……我们准备好回应这项诉讼。”

高盛与前首相慕尤丁领导的政府三年前达致和解协议，答应支出总额39亿美元（约53亿新元）的赔偿，以摆脱一马公司（1MDB）弊案。

一马公司弊案专案小组主席佐哈里发声明说，高盛过早启动国际仲裁程序，专案小组对此十分惊讶，因为双方仍处于讨论阶段，尝试以友好方式解决争端。

他认为高盛此举是要转移注意力，以逃避支付2亿5000万美元的临时赔款。

他在声明中就双方达成的和解协议及一系列纷争作出解释。他说，有关协议于2020年8月18日签署，分成两个部分：一是在协议签署后的10天内，高盛须支付25亿美元现金；二是在签署后的五年内，提供另外14亿美元的资产追回担保。

根据协议的第二部分，如果马国未能在2022年8月18日前回收5亿美元的资产，高盛将有义务支付2亿5000万美元的临时赔款。马国之后向高盛提供的账目显示，马国未在期限内收到5亿美元，因此有权获得临时赔款，但高盛对此提出异议。

双方因此根据和解协议展开善意讨论，期限是三个月。期间，马国政府四次同意展延高盛支付临时赔款的期限，最后一次的截止日期是今年11月8日。若双方在此之前仍无法达成共识，马国政府可针对这笔临时赔款启动仲裁程序。

不过，高盛早一步在星期三（11日）入禀国际仲裁院起诉马国政府。高盛发言人通过电邮发声明说：“我们对马来西亚政府提出仲裁诉讼，因为他们违反了和解协议的义务，没有适当地评估高盛所担保的资产，以及追回其他资产。”

慕尤丁政府在2020年7月与高盛达成和解协议。同年9月，马国政府收到高盛支付的25亿美元，高盛也保证会归还世界各地当局扣押的一马公司资产中的14亿美元，以换取马国政府撤销对高盛的刑事提控，且不再提出新指控。

不过，高盛去年与马国政府就赔偿款出现分歧。高盛指控马国单方面减少一项一马公司资产的价值，数额高达8000万美元，同时拒绝将大量额外资产纳入赔偿的计算内。高盛当时要求在三个月内解决分歧，否则提交仲裁。马国首相安华则认为慕尤丁政府达成的和解协议赔偿金额太少，希望重启谈判。