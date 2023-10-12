马国廉航MYAirline突然停运 逾12万乘客受影响

成立不到两年的马来西亚廉价航空公司MYAirline星期四（10月12日）无预警宣布停运，许多乘客抵达机场后才发现航班已经取消，导致马国多个机场一度陷入混乱。由于这家公司已开售明年的机票，受影响的乘客估计多达12万5000人。

MYAirline星期四清晨6时突然在脸书发声明说，由于面对巨大的财务压力，被迫做出“极度痛苦的决定”，从即日起中止营运，直到另行通知。

声明说，MYAirline此前探讨了各种合作及融资方案，但最终还是不得不中止营运。公司董事会为此向受影响的乘客、雇员及合作伙伴致歉。

由于事出突然，许多乘客一早抵达机场后才发现MYAirline的柜台关闭，航班也已取消；受影响的包括吉隆坡第二国际机场（KLIA2）、古晋国际机场和亚庇国际机场。

MYAirline突然宣布停运，令许多持票乘客措手不及。图为吉隆坡第二国际机场，资讯柜台前来了很多着急询问情况的乘客，场面一度混乱。（X平台照片）

MYAirline虽关闭了所有社交媒体平台的留言功能，不少乘客还是上网表达不满。有人指责它没第一时间通知停飞的消息，让他们在机场等了好几个小时；有的乘客认为这是诈骗行为，要求马上退款。

这起不寻常事件也让业界感到震惊。亚航一名不愿具名的机长告诉《联合早报》，据他所了解，MYAirline的职员也是临时被通知公司停止营业。

马国机场公司发文告说，星期四有39趟马国境内航班，以及一趟飞往泰国曼谷的航班取消，约5000名乘客受影响。当局安排人手为乘客提供援助，各大机场的情况也受控制。

马航及另两家廉航公司亚航和峇迪航空（Batik Air）提供票价折扣，协助受影响的乘客继续他们的行程。

马国交通部长陆兆福下午在国会召开记者会，谴责MYAirline突然停飞是极度不负责任的行为，破坏了国家的形象。“他们不只停运，还直接消失，完全没有派代表在机场为乘客提供详情。”

陆兆福说，由于MYAirline已售卖至明年3月的机票，预计有12万5000名马国及外国乘客受影响，涉及金额达2000万令吉（约579万新元）。

他强调，马国航空委员会将继续关注事态发展，并对MYAirlines采取行动，包括要它公开道歉，以及退款给所有受影响的乘客。

MyAirline经营八条马国国内航线，以及一条飞往泰国曼谷的国际航线。它本计划扩展航线到更多东南亚国家，包括新加坡和印度尼西亚。（星报）

MYAirline成立于2021年11月1日，2022年1月24日获政府批准营运，同年12月1日首飞。它提供从吉隆坡往返古晋、亚庇、浮罗交怡及槟城等八条马国国内航线，今年6月刚开通直飞曼谷的航班。该公司原计划在11月扩大航线至14个地点。

马国媒体本月9日引述消息报道，MYAirline陷入财务危机，除了已连续数月无法按时支付员工薪资，也拖欠马国机场公司及其他供应商款项。

MYAirline的98%股权由商人吴焕华持有。上星期，持有其余2%股权的公司首席执行官张庆福以健康理由辞职。