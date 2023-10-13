泰国清枪行动缴获逾2000把枪支 逮捕近1600人

（曼谷综合电）泰国曼谷发生致命枪案后，首相社德他下令在全国范围开展枪支取缔行动。警方在为期三天的行动中收缴了2000多把枪支、7万5000多发子弹，并逮捕近1600名嫌疑人。

泰国警察总长多尔沙星期四（10月12日）在记者会上说，在星期一至星期三（9日至11日）的行动期间，警方共展开3224次搜查，逮捕1593名嫌疑人，缴获1789支无证枪支、空包弹枪和BB枪（气弹枪）；另收缴219把由无证持枪者持有的认证枪支，以及7万5973枚子弹。此外，还有多个涉枪社媒账号被关闭。

曼谷暹罗百丽宫购物中心10月3日发生枪击案，一名14岁少年持枪扫射人群，造成两人死亡、五人受伤。星期五（13日）凌晨，其中一名伤者在医院宣告不治，令这起枪击案遇难者增至三人。

观察家担心泰国旅游业会受到枪击事件影响，因为中国游客可能会担忧泰国的公共安全。不过，泰国旅游业者称，枪击案始末清晰，当局处理迅速，社德他政府已重新赢得游客信心，泰国旅游业受到的冲击不会太大。

泰国国家旅游局预计，今年将有400万至440万人次的中国游客访泰，接待游客总数预计达到2500万至3000万人次，为泰国创造2.38万亿泰铢（约1200亿新元）的收入。

然而，眼下赴泰旅行的中国游客恢复缓慢，即使是440万这一预期数字，也仅是冠病疫情前高峰期的40%。

泰旅游业者：诸多因素或致中国跨境旅客大幅减少

泰国旅游业者指出，疫情后中国经济放缓可能影响中国人出国旅行，政府的政策似乎也更鼓励民众在国内旅游，再加上机票价格高涨，诸多因素可能导致中国跨境旅客大幅减少。

在东南亚其他国家，中国旅客数量的回弹情况也不乐观。今年1月至8月间，柬埔寨中国游客的比率从36%骤降至10%；越南的中国游客比率从32%锐减至12%。

由于缺少中国游客，这些热门旅游国家的酒店和度假行业收益受损，一些规划中或施工中的旅游度假项目被迫延期甚至停滞。

企业改变重心 把目标转向印度游客

为保营收，有些企业考虑改变重心。泰国曼谷航空公司开始把目标转向印度，并于上个月与印度航空公司建立联运伙伴关系，从而吸引印度游客赴泰旅行。泰国旅行社协会也正在说服政府，尽快允许印度游客免签旅行。