马国廉航MYAirline停运 林冠英：或涉刑事罪应彻查

（吉隆坡综合讯）针对马来西亚廉价航空公司MYAirline突然宣布停运，民主行动党全国主席林冠英认为可能涉及刑事罪，呼吁当局彻查此事。

MYAirline星期四（10月12日）清晨突然发声明宣布，公司因面对巨大的财务压力而被迫停止营运，直到另行通知。由于该公司已开售明年的机票，预计有12万5000名乘客受影响，涉及金额达2000万令吉（约575万新元）。

这起事件震惊业界，舆论也抨击航空公司的行为不负责任，甚至质疑事件可能存在舞弊。

也是槟城峇眼国会议员的林冠英发星期五（13日）发文告说，此事最关键的问题是，为何MYAirline的财务背景可疑，却获得前朝政府授予经营许可证。

他质问当局发出准证前，是否曾对这家公司展开全面调查。他呼吁交通部及航空委员会彻查此事，并认为当务之急是确保MYAirline对乘客做出全额退款。

专家：监管机构须解释为何准MYAirline营运

航空业顾问公司Endau Analytics创始人苏古接受网媒“今日自由大马”访问时也说，监管机构须解释为何允许MYAirline营运，政府也须承担责任。

交通专家旺阿吉旺哈山认为，如果当局忽视了MYAirline财务不可持续的迹象，就须被问责。

MYAirline于2022年1月24日获政府批准营运，同年12月1日首飞，运营不到一年后就停飞。

马国媒体本月9日引述消息报道，MYAirline陷入财务危机，不但连续数月无法按时支付员工薪资，也拖欠供应商款项。

财经媒体《The Edge》报道，MYAirline单一最大股东是商人吴焕华。他此前通过Zillion Wealth及Trillion Cov公司，持有MYAirline高达98％股权。

据报道，Trillion Cove今年5月卷入洗钱案。过去半年，MYAirline也曾重新分配股权，而原本持有2％股权的公司首席执行官张庆福，上周以健康理由辞职。