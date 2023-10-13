缅甸进口塑料“洋垃圾”泛滥成灾

（仰光法新电）自中国禁止“洋垃圾”入境后，许多源自西方国家的垃圾开始流入东南亚国家，缅甸近年来已沦为“世界垃圾场”。

根据调查新闻机构“灯塔报告”（Lighthouse Reports）和“缅甸前线”（Frontier Myanmar）等媒体本周发布的联合调查报告，近几年来，在仰光北部的雪碧达区（Shwepyithar），洋垃圾已堆积成山，街道满目狼藉，田间地头也铺满臭垃圾，不仅阻碍季风期降雨的排水渠道，还引发火患。

报告指出，这些垃圾是全球塑料泛滥的结果。自本世纪初以来，全球塑料产量每年高达4.6亿公吨。

雪碧达区的塑料垃圾部分来自西方国家，其中包括法国食品公司达能（Danone）的酸奶包装，以及波兰斯波姆莱克（Spomlek）的奶酪包装，还有德资英国超市Lidl的产品和加拿大食品公司Unico的意大利面包包装。这些产品都不产自缅甸，可缅甸仍成为它们最终的归宿。

雪碧达区居民的家门口堆满垃圾，附近的水面都已呈富营养化。（法新社）

报告称，2018年，即中国实施塑料垃圾进口禁令第一年，缅甸的塑料垃圾进口量就急增。缅甸当局次年颁布塑料垃圾进口负面清单，但收效甚微。为控制有害垃圾跨境运输而制定的《巴塞尔公约》也未起到约束作用，每年仍有数千公吨塑料垃圾被运往缅甸。

塑料垃圾大部分从泰国进口

2021年，缅甸接收了将近7500公吨塑料垃圾。联合国商品贸易统计数据库的数据显示，缅甸大部分的塑料垃圾是从泰国进口。

据法新社报道，缅泰之间长达2400公里的边境线漏洞百出，边境两侧的官员也很少检查运抵的垃圾，因此给了非法贸易可乘之机。

回收商认为洋塑料质量高更干净 但非全都可回收使用

另一方面，报告提到，缅甸当地的一些回收商其实乐于接受“洋塑料”，认为它们更干净、质量高及耐脏，利于回收处理。

然而，并非所有进口塑料都可以再回收循环使用，而这些被淘汰的塑料垃圾也不可能再运回来源国。最终，它们都被丢弃在垃圾填埋场或水道中，或是像在雪碧达区那样，被直接丢在居民的家门口。

当地居民告诉法新社，住家周围的垃圾大多来自附近工业区的回收厂，大家知道这不利于长远发展，但在军政府的统治下，人们不敢公开示威抗议。其中一名居民说：“我一点也不喜欢这样，但我们无可奈何。”