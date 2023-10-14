新山关卡仅在高峰时段开放反方向通道

（新山综合讯）这个周末是马来西亚柔佛州苏丹依斯干达大厦（新山关卡）反方向通道计划试行的首个周末，通关情况整体流畅，但由于不是长周末，也没有碰上节假日，受访者认为，暂时看不出成效。

此外，当局只在出入境高峰时段开放反方向通道，而不是全天候开放，不少人星期六（10月14日）早上从新加坡入境新山时没能试用反方向通道。

在新加坡工作的陈女士（39岁，会计师）接受《中国报》访问时说，反方向通道星期五（13日）晚开放后，她在脸书看到很多人分享通关变快，但星期六早上她回新山时反方向通道却没开，她和往常一样，花了近一小时才回到新山。

在新加坡任职电脑程序员的陈先生（42岁）星期五晚使用反方向通道通关后则说，新措施确实省了排队的时间，提高通关效率。

柔佛士都兰区州议员曾笳恩星期五晚到新山关卡巡视后在脸书上说，试行期间，移民局只会在星期五和星期六的入境高峰时段，把新山关卡部分出境柜台转换成入境柜台，以及在星期天的出境繁忙时段，把部分入境柜台换成出境柜台。当局会在这些时段增加10个人手柜台和六个自动通关柜台，让民众能快速通关。

不过，曾笳恩没有说明高峰时段的具体时间。

除了高峰时段，如果遇上圣诞节、农历新年，或新加坡的公共假期补假落在星期一，当天也会开放反方向通道和柜台。

新山关卡本周三（11日）开始试行开放反方向通道的计划，以解决每逢长周末、公共假期及学校假期关卡拥堵不堪的情况。试行初期，只有行人和乘搭公共交通的入境者可使用反方向通道。当局接下来会研究在新马第二通道这么做的可行性，以及让其他交通工具也使用反方向通道。