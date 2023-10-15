马国新财案 助依斯干达特区吸引投资者

（新山综合讯）马来西亚柔佛州依斯干达特区发展局首席执行员峇德鲁希山说，首相兼财政部长安华最新公布的2024年财政预算案将刺激各个行业发展，相信能进一步提高投资者对依斯干达特区的兴趣，推动特区的社会经济发展。

峇德鲁希山星期五（10月13日）晚在政府公布明年度预算案后发声明指出，政府公布的一些新措施，包括推广旅游业、革新与创意、金融与商业服务等领域，都有助于吸引更多投资者入驻依斯干达特区。其中，政府计划拨款3亿5000万令吉（约1亿新元）推广马国旅游业，可让与新加坡毗邻的柔佛及依斯干达特区更好地发挥国际门户的角色。

他也提到，政府将落实“签证自由化”，包括简化落地签证的程序，以吸引中国及印度的旅客和投资者，以及拨款9亿3100万令吉提升南北大道从柔佛士年纳（Sedenak）至新邦令金（Simpang Renggam）的路段，把现有的四车道扩大至六车道等计划，都有助推动柔佛州旅游业的发展。

峇德鲁希山指出，根据新预算案，政府未来的投资会优先考虑集中在高增长和高价值领域，以达到重组经济结构的目的，这正符合2022年至2023年依斯干达综合发展计划的目标。

对于政府计划向在马国拍摄电影的制作公司、外国演员和电影剧组设定最高不超过10%的特别所得税的措施，峇德鲁希山说，这能够让创意产业直接受惠，尤其是位于依斯干达的电影城。