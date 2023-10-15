耗资5亿令吉槟城跨海电塔 明年9月完工

（乔治市综合讯）马来西亚国家能源公司（国能）耗资逾5亿令吉（约1亿4500万新元）在槟城建设的跨海电塔项目明年9月可完工。项目投入运作后，不但能稳定槟城的电力供应，数十座与槟城大桥平行的跨海电塔也将成为槟城的新地标。

槟州首席部长曹观友星期六（10月14日）在槟城乔治市出席国能的活动时说，这个跨海电塔项目如今处于海底地基打桩阶段，预料明年3月或4月就能看到矗立在海面上的电塔。

他说，这个由国能出资建造、长8.5公里的单极架空电缆塔（Monopole Transmission Tower），将连接位于西马半岛北赖的主要变电站，至槟岛的The Light变电站。

曹观友指出，这个跨海电塔项目在2022年9月15日推出，在稳定槟州电力供应方面扮演非常重要的角色，除了应付目前的需求，也能提供备用电量及应付槟州未来的电力需求。

他说：“我们需要这样稳定的电力供应，才能进一步推动槟州各领域，例如工业、基础设施建设、交通和旅游方面的发展，同时加强公路网络和公共交通，以及提高港口和机场的运作能力。”

这是马国第二个单极架空电缆塔项目，首个项目位于马六甲。槟城的跨海电塔项目的特别之处是有一半的电塔会与槟城大桥平行而建；在31座各高100米的跨海电塔中，有六座采用独特的槟榔设计，会成为槟城新的标志性建筑。

这个项目完工及启用后，可为槟州提供高达2000兆瓦（megawatts）的电力。