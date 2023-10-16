纳吉父子上诉失败 须缴4.9亿元税款

（布城综合讯）马来西亚联邦法院驳回前首相纳吉和儿子纳兹夫丁的上诉申请，马国内陆税收局可从即日起向他们追讨逾17亿令吉（约4亿9100万新元）的税款。

联邦法院五司星期一（10月16日）作出一致裁决，驳回纳吉父子的上诉。

马国内陆税收局是在2019年6月25日入禀高等法庭，分别向纳吉父子追讨2011至2017估税年间，未缴纳的16亿9000万令吉和3670万令吉所得税及罚款。

高庭2020年批准内陆税收局提出的简易判决申请。简易判决是指法庭通过律师陈词，而没有聆听证人供词的方式，对特定案件作出裁决。

纳吉父子随即向上诉庭提出上诉，上诉庭2021年9月驳回。

他们去年5月获准向联邦法院上诉，也获准暂缓执行简易判决。联邦法院今年6月聆审他们的上诉。

联邦法院法官娜莉妮聆审当天指出，政府征税是为了让国家运作，因此《所得税法令》赋权内陆税收局先向纳税人追讨税款，若纳税人有任何不满，之后可向当局提出异议。

娜莉妮星期一宣读判词时说：“我们研究了南非、澳大利亚、香港和加纳的案例。很显然，世界各地都在使用《所得税法令》里的‘先纳税，后上诉’机制。”

娜莉妮指出，纳吉父子可以向所得税特别委员会陈情，要求重新评估税款。

不过，即使他们向所得税特别委员会申请重新评估税款，他们仍须先缴清逾17亿令吉税款，因为《所得税法令》规定，纳税人在重新评估税款期间，必须先缴清税款。