泰国六年后成超高龄国 老龄化是“定时炸弹”

（曼谷法新电）泰国是世界上老龄化速度最快的社会之一，但泰国的经济却尚未为即将到来的危机做好准备。

泰国开泰银行今年较早时发布的研究报告预计，泰国将在2029年成为“超高龄”国家，届时年逾65岁者将占人口超过五分之一。然而，泰国尚未达到日本和德国等其他一些老龄化社会的财富水平。

开泰银行首席经济师布林说：“在我们变得富有之前，我们就已经老了。我们还没有准备好。”

泰国目前有逾1200万名年龄超过60岁的年长者，占总人口的18%。他们当中有好些人因收入低、储蓄有限和政府养老金不足而陷入极端贫困。与此同时，纳税人减少和预计将增加两倍的医疗保健支出，将加重政府的财政负担。

泰国发展研究所经济情报局主任吉里达说：“这绝对是一颗定时炸弹。”

三成老年人每年生活费少于830美元

据开泰银行估计，有约34%的泰国老年人目前生活在贫困线以下，即每年的生活费不到830美元（约1137新元）。

布林指出，要想在泰国首都曼谷过上好的退休生活，至少需要10万美元储蓄，但许多泰国人退休时的存款不足1300美元。

上一届泰国政府8月宣布改革全民养老金计划，只向低收入者发放每月16至27美元的养老金，多达600万人因此无法获得养老金。

新上任的首相社德他誓言于2027年消除贫困，“不会遗留任何人”。他所属的为泰党在选举中承诺推出81亿美元的老年人福利计划，但新政府至今尚未宣布任何提高养老金的措施。

泰国社会发展与人类安全部长瓦拉武上个月驳回了将养老金提高到每月81美元的呼吁，称国家无力承担。

泰国须对基建、文化进行重大改变，同时加大投资，才能应付人口结构的变化。

泰国劳动部目前正考虑提高现为55至60岁的退休年龄。经济师则建议政府将增值税从7%提高至10%，并考虑对财富和遗产征税。

但在改革落实前，有尊严地退休对好些人来说只是个梦想。70岁的阿尧曾担任教师30年，未婚的她在疫情期间失去了住家，现在只能在火车站的座椅上打地铺。她说：“养老金根本不够。我还得制作塑料花在街上兜售……但我想要一份工作。”