工作环境恶劣 马国医生离职率暴增

（八打灵再也讯）马来西亚医生面临严重超负荷工作、欺凌和身心疲惫等问题，若卫生部不加以干预和解决，预料会有越来越多医生离职。

《星报》报道，马国医药协会一项调查发现，马国有三四成的医生曾在职业生涯中遭受某种形式的欺凌。有50％的专科和顾问医生、驻院医生，以及168名医务人员承认自己曾在工作中遭欺凌。

医药协会主席阿兹占医生透露，协会在调查过程中得知253起欺凌案例。不过，其中近200人不愿透露自己来自哪个州，只有15人表明自己来自砂拉越，九人来自雪兰莪，八人来自霹雳。

阿兹占说：“调查发现，受害者不太会去投诉，因为害怕或不知道如何投诉。即使投诉，院方也不会有任何行动。”

“被发现的欺凌问题可能只是冰山一角，因为还有很多人可能在默默忍受。没有传出欺凌案例的州，并不意味着没有欺凌。”

调查也发现，大多数医生超负荷工作，其中初级医生最严重。约60%工作不到两年的初级医生每天加班，工作超过两年的初级医生则有约20%每天加班。

整体而言，35%的医生每周加班一两次，32%每周加班三四次，24%每天加班，9%从不加班。

去年辞职合约医生 比六年前增逾10倍

欺凌和超负荷工作导致医生身心疲惫。马国政府发言人法米在10月10日全国医生日说，2022年有1354名合约医生辞职，比2017年的110个暴增逾10倍。

有初级医生说，欺凌和公开羞辱已成为医药行业的“常态”。

吉隆坡一名30岁的医务人员接受《星报》访问时说，他曾多次在病人面前被前辈训斥。“我还记得，当我向病人提出建议时，因为紧张而被前辈当着病人的面骂愚蠢和没用。前辈责备我不够自信，不懂得工作。”

马国医药协会于今年9月15日至10月1日进行这项调查，728名来自公立和私立医疗机构的医生参与调查。