服务执照吊销90天 马国廉航寻找新投资者

（吉隆坡综合讯）马来西亚廉价航空公司“我家航空”（MYAirline）遭马国政府吊销航空服务执照90天，并被飞机租赁商要求归还所租赁的客机。公司也证实，接任不到10天的临时首席执行员已辞职。

我家航空临时责任执行员兼执行董事阿兹哈鲁丁星期一（10月16日）召开记者会交代公司情况。据《星洲日报》报道，阿兹哈鲁丁透露，公司缺乏应急计划，投资者在最后一刻撤资，导致公司决定暂停营运。

他说：“我们都正面思考，没有往关闭公司的方向去想。”

承诺用新资金退款给受影响乘客

阿兹哈鲁丁说，公司目前正在寻找新的投资者，并承诺只要有新资金就会退款给受影响乘客。受影响的乘客有12万5000名，所须退款总额达2200万令吉（约636万新元）。

公司也已成立基金，为900多名员工提供援助。

我家航空10月12日清晨突然在脸书宣布公司停运班机停飞，许多乘客抵达机场后才发现出状况，马国多个机场还一度陷入混乱。

马国交通部副部长哈斯比哈比波拉星期一说，法律规定航空公司必须在30天内退款，否则可能被罚款20万令吉。

马国民航局首席执行员诺拉兹曼星期一发声明说，调查我家航空期间，当局必须吊销其服务执照。

诺拉兹曼说，民航局曾在5月29日至6月1日间稽查我家航空，但没有发现公司有财务问题。

他也说，我家航空停运已导致国际社会对马国航空业整体运作与公众安全感到担忧，所以当局会深入调查，评估我家航空的营运能力。

马国媒体早前已报道我家航空陷入财务危机，不但连续数月无法按时支付员工薪资，也拖欠马国机场公司及其他供应商款项。

公司停运消息曝光后，八家客机租赁商要求它归还所租赁的客机。

我家航空的98％股权由马国商人吴焕华持有。持有其余2％股权的原首席执行员张庆福10月初以健康理由辞职。接任临时首席执行员的原首席营运员克罗斯（Stuart Cross）如今也证实已辞职，接任还不到10天。

我家航空是马国最年轻的航空公司，经营八条国内航线，今年6月刚开通直飞曼谷的航班。