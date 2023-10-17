印尼有毒咳嗽药水 毒素浓度高达99%

（雅加达路透电）印度尼西亚去年发生儿童因喝下有毒咳嗽药水而肾衰竭死亡事件，法庭文件显示，印尼一家制药商在70批咳嗽药水中使用毒素浓度高达99%的成分。

根据法庭的文件，制药商Afi Farma在2021年10月至2022年2月间获得的两批丙二醇（propylene glycol），经检测后发现并非丙二醇，而是浓度高达96%至99%的有毒物质乙二醇（ethylene glycol）。

丙二醇是糖浆剂药物的关键成分，Afi Farma用它来制造咳嗽药水。

Afi Farma的代表律师雷萨接受路透社采访时说，没有证据证明该公司故意投毒，印尼食品药物管理局也没有要求制药商对成分进行严格测试。

他说，印尼药管局2018年的法规允许制药商使用原材料供应商进行的测试结果，并未要求进行毒性检测。

去年全球发生一连串与咳嗽药水有关的儿童死亡事件。冈比亚、印尼和乌兹别克斯坦有超过200名儿童因服用受污染药物，引发急性肾衰竭而丧生，其中主要是五岁以下儿童。

有专家称，工业级毒素乙二醇和二甘醇（diethylene glycol）的成本不到丙二醇的一半，所以可能会被不法之徒用来取代丙二醇。

乙二醇和二甘醇是用于工业溶剂和防冻剂的有毒物质，即使少量服用也可能致命，因此不应该出现在药物中。

世界卫生组织说，根据全球标准，乙二醇和二甘醇的安全含量限值不得超过0.10%。印尼卫生部的2020年药品标准指南也采用这一标准值。

Afi Farma是印尼警方调查受污染咳嗽药水指控的四家公司之一。它们的首席执行员和品管经理等被控玩忽职守，因为他们“有意识地”不对成分进行检测，尽管他们有能力也有责任这样做。

印尼药管局早前说，药品供应链中的多个供应商钻安全漏洞，药品生产商也没有对所使用的原材料进行充分检测。

这一系列药品污染和中毒致死事件在全球引发刑事调查、法律诉讼和对监管者角色的批评。