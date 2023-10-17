马国第二家园计划 近九成申请获批准

（吉隆坡讯）马来西亚政府过去两年接获超过2000份第二家园计划的申请，其中88％已获得批准。

马国旅游、艺术及文化部长张庆信星期一（10月16日）在国会书面答复议员提问时说，从2021年11月至今年9月30日，政府共收到2164份第二家园计划（MM2H）的申请，并已批准其中的1905份申请。

张庆信说，为了使第二家园计划更有吸引力及竞争力，该部门与内政部将不定期检讨计划的条款。

他也透露，马国自去年9月推出针对海外富商的高级签证计划至今，共接获57份申请，其中28份已获批，另29份已获得认证。

马国首相兼财政部长安华上星期五（13日）提呈2024年财政预算案时宣布，政府同意放宽部分签证及第二家园计划的申请条件，以吸引尤其是来自中国及印度的游客和投资者。

马国政府于2002年推出第二家园计划，旨在吸引更多外国人前往马国买房及投资。不过，希望联盟2018年上台执政后宣布暂停并检讨这项计划。

虽然之后的国民联盟政府于2021年10月重启第二家园计划，但收紧了申请条件，包括申请者的海外收入须达到至少4万令吉（约1万1570新元）、拥有至少100万令吉定期存款，以及至少150万令吉流动资产。

据马国媒体报道，政府收紧申请条件后，申请人数减少了九成。