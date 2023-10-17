曼谷枪击事件后 约6万中国游客取消访泰

（曼谷讯）泰国曼谷商场枪击事件导致中国游客对泰国失去信心，访泰中国游客明显减少。泰国旅游业者呼吁政府管制枪械，加强游客和旅游业安全，改善国际游客对泰国的信心。

《曼谷邮报》报道，自10月3日曼谷暹罗百丽宫商场发生枪击事件以来，已有约6万名中国游客取消访泰。泰国机场的统计显示，抵境中国游客人数下降了9.2%，从枪击事件发生前的65万人次减少至59万人次。

两名中国公民在枪击事件中一死一伤。

在冠病疫情暴发前，中国是泰国最大的外国游客来源国。2019年，赴泰国的外国游客达到创纪录的3990万人次，其中仅中国游客就有1100万人次。

今年访泰中国游客预计仅500万人次

疫情过后，中国游客重返泰国和其他东南亚国家旅游的速度一直较为缓慢。泰国旅游当局预测，今年访泰的中国游客可能只有500万人次。

总部在清迈的大兴旅游副经理楚迪德奇说，尽管并非所有中国旅行团的预定都取消，但许多中国旅行团推迟了赴泰行程。

他披露，许多中国网民称永远不会去一个持有枪支不违法的国家；枪击案现场目击者在微博述说他们的经历，称他们第一次也是最后一次去泰国。

清迈接待的中国游客人次是泰国各府之首，以至于有五家中国航空公司开通了直飞清迈的航线，但楚迪德奇说，清迈如今接待的中国游客人次还不到2019年或疫情前的一半。

清迈商会副会长兼清迈太平洋世界旅行社董事经理颂里认为，虽然枪击事件并不是可以打击游客信心的典型事件，但政府有必要采取预防措施，例如加强枪支管制措施。

他也希望政府改善国家声誉，开拓欧洲、中东和东亚的新市场，以减少对单一客源国的依赖。

泰国南部的旅行社说，马来西亚游客也取消前往泰国的行程。

泰国北部酒店协会会长拜讪说：“枪支管制措施将恢复一定程度的信心，但重要的是政府如何执行这些措施。”

拜讪提醒，如果游客对泰国的信心无法恢复，旅游业将受到重创，因为旅游业和经济尚未从冠病疫情的影响中恢复过来。

泰国旅游局北区总监巴他拉阿农说，政府最近对中国和哈萨克斯坦游客实施为期五个月的免签政策，确实吸引了更多中哈游客，但政府认为今年有望吸引500万人次中国游客访泰可能过于乐观。统计数据显示，较为实际的数字可能是420万人次。