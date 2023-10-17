安华：马国三措施应对肉鸡和鸡蛋价格上涨

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华说，由于对肉鸡和鸡蛋的补贴即将取消，政府已制定应对涨价的措施，包括从泰国进口肉鸡和蛋。

安华星期二（10月17日）在国会回答议员提问时说，现在是允许肉鸡和鸡蛋的价格自由浮动的正确时机，因为市场已供应过剩，而泰国的零售价也低于马国。

针对限制顶价的措施取消后肉鸡和鸡蛋可能起价，安华说，政府准备了三项应对措施，包括动用农业及粮食安全部30％的肉鸡和鸡蛋库存、加强执法并监督市场情况，以及在必要时从泰国进口。

他还说，政府之前干预肉鸡和鸡蛋的价格，导致投资者对这个行业却步。让价格自由浮动则有助吸引投资，确保供应稳定。

也是财政部长的安华在上周五提呈2024年财政预算案时宣布，由于肉鸡和鸡蛋的供应已恢复稳定，政府将取消对两者的价格补贴。农业及食品安全部将在两周内公布详情。

安华星期二在国会进一步说明，自2022年以来，政府为补贴鸡肉和鸡蛋耗费了37亿令吉（约10亿7000万新元），但这个措施却让350万名定居马国的外国人也受惠。“政府要确保补贴只让符合资格者受惠，而不是外籍人士和超级富豪。”

他也强调，这是政府最终的决策，并保证不会再出现朝令夕改的局面。

今年6月，马国政府曾宣布从7月1日起，肉鸡和鸡蛋的价格将自由浮动，并全面取消活鸡出口限制。不过，有关部门两天后却发声明说，安华已同意延长补贴。

对此，安华解释说，农业及粮食安全部当时确实想按计划停止补贴，但之后却接到不少投诉。“我认为，政府当时缺乏明确的政策来解决问题，所以下令继续补贴。”

至于不少民众担心取消补贴会导致物价上涨，安华说，政府考虑在一些领域直接以现金向民众发放补贴。