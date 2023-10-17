泰国评估建设泰南陆桥可行性 估计可创造28万就业岗位

（曼谷路透电）泰国首相社德他称，当局正在评估泰南一个大型陆桥项目的可行性，预计这个将耗资1万亿泰铢（约376亿3000万新元）的基础设施项目，可促进泰国经济和全球贸易。

泰国政府的一份研究报告指出，这个陆桥项目将在泰国南部春蓬府（Chumpon）和拉廊府（Ranong）各建造一座深水码头，以及90公里的公路及铁路将两座码头连接起来。这个项目将在2025年开始招标和施工，建成后将连接泰国湾和安达曼海之间的航运，并为当地创造28万个就业岗位。

社德他星期二（10月17日）抵达北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛。他告诉记者：“这个项目将成为印度、中东和非洲之间货物运输的重要物流连接点。”

泰国当局指出，若泰南陆桥计划成功落实，从波斯湾到东亚的船舶未来将无须穿越繁忙的马六甲海峡，减少因拥堵产生的时间成本。泰政府计划在11月与潜在投资者见面。

泰国当局拟在2030年完成第一阶段建设，使路桥的集装箱运输能力达到1000万个20英尺标准箱（twenty-foot equivalent unit，简称TEU），并在2039年达到4000万个TEU运力。

《曼谷邮报》今年9月报道，泰国交通部长素里亚说，当局还在评估建设陆桥的可行性，称该项目还存在投资成本高昂、破坏环境和影响人民生活等问题。

泰国运输和交通政策及规划办公室班亚则说，陆桥的建设资金将全部来自私营企业，泰政府只负责处理土地征用问题。他也说，为了吸引更多外国投资者的关注，泰国当局计划在中国、美国和欧洲等国主办路演活动。

泰国曾希望在泰南克拉地峡打造衔接泰国湾和安达曼海的克拉运河，但计划始终没有付诸实现，原因主要是建筑成本过高和所能节省的时间成本不多。