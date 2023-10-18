MYAirline创办人与妻儿被捕

（吉隆坡综合讯）马来西亚警方证实，廉价航空公司我家航空（MYAirline）创办人兼大股东吴焕华和妻儿共三人已被捕，推事庭已批准警方的申请，延长扣留他们四天，以协助调查这家廉航突然暂停营运的事。

马国武吉阿曼警察总部商业罪案调查局总监南利星期三（10月18日）受询时指出，警方是援引《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》调查此案。

​现年57岁的吴焕华和妻子梁燕丽（55岁），以及儿子吴思翰（26岁）星期二（17日）傍晚在雪兰莪州沙亚南的住家被捕。吴焕华持有我家航空98%股权，是公司单一最大股东兼董事；梁燕丽和吴思翰是我家航空的董事。

根据马国公司委员会资料，与吴焕华相关的跨国贸易顾问公司Zillion Wealth持有我家航空的88%股权，另一家他担任董事的贷款及融资公司Trillion Cove持有10%股权。其中，Trillion Cove今年5月卷入一起洗钱案。

慕尤丁：与我家航空无关联

卷入这起风波的马国前首相慕尤丁星期三发声明澄清，他与我家航空没有任何关联，并强调这家廉航获准营运时，他已不是首相。

慕尤丁也是在野阵营国民联盟的主席。他说，有人恶意指控他和我家航空有关，企图破坏他的声誉。“请停止这种肮脏廉价的政治手段……我与这家公司或公司股东没有关系，对公司的背景也一无所知。”

我家航空成立于2021年11月1日，隔年1月24日获政府批准营运，同年12月1日首飞。本月12日，我家航空突然在脸书宣布公司停运停飞，预计有12万5000名乘客受影响，引起社会哗然。马国民航局随后吊销它的航空服务执照90天，以展开深入调查。