中国最大光伏企业 18亿令吉扩大在马投资

（双文丹综合讯）中国最大的上市太阳能电池板制造商投资18亿令吉（约5.2亿新元）在马来西亚雪兰莪州双文丹设厂，进一步扩大在马国的版图。

马国投资、贸易及工业部长扎夫鲁指出，中国的隆基绿能科技股份有限公司会在雪州建三间工厂生产光伏产品，项目分两期建设，预计明年3月竣工。所有项目完成及投入运作后，组件产能可达8.8吉瓦（GW）。

贸工部副秘书长（管理与投资）巴利亚星期二（10月17日）在隆基绿能双文丹（Serendah）组件工厂第一期项目投产暨第二期项目的开工仪式上，代表扎夫鲁致辞时说，全球光伏市场处于增长趋势，预计年增长率将达29%。“马国显然站在绿色复兴的最前沿……隆基绿能项目完成后，马国在清洁和可持续能源领域的全球地位将大幅提升。”

他也说，隆基绿能选择在吉隆坡开设亚太区总部，显示这家公司对马国的潜力深具信心。

随着东南亚国家加大推动发展再生能源，许多太阳能板制造商近年纷纷进驻设厂。隆基绿能是最早前往东南亚建厂的光伏企业之一，自2015年开始布局海外市场，主要集中在马国与越南。2016年，隆基绿能进驻马国东部砂拉越，先后在古晋和民都鲁建厂，如今扩张版图到西马半岛。

隆基绿能副总裁李文学指出，位于雪州双文丹的组件工厂占地约57公顷，是公司在马国半岛的首个制造基地，目前已为当地创造约900个工作岗位，预计未来会增至超过2000个。