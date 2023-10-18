云顶土崩调查报告出炉 事发前三个月几乎每天下雨

（吉隆坡综合讯）马来西亚云顶半山露营地土崩发生10个月后，完整的调查报告出炉，当局判定这起不幸事故的主因是自然灾害，降雨量和地质情况是引发土崩的潜在因素。

根据国家天灾管理机构星期三（10月18日）发布的调查报告，没有足够证据显示，人为活动是这次灾难的关键导因。报告也指出，事发地点的斜坡和道路都有按计划维护。

这份报告由土崩工作小组委员会完成，成员包括工程局、矿物及地质研究局、测量与图绘局、气象局、水利灌溉局等。

报告说，在土崩发生前三个月，雪兰莪州峇冬加里露营地一带几乎每天下雨，2022年12月16日土崩当天也不例外。

根据最靠近土崩地点的三个雨量站，事故发生前的最高雨量纪录是2022年10月27日的125毫米；事发前一周最高降雨量则是2022年12月8日的92.2毫米，但事发当天雨量只有1毫米。

报告指出，由于土崩当天的降雨量非单日最高，因此雨量并非造成土崩的唯一因素，而前期降雨量可能在这起事故中起到关键作用。

根据报告，这起土崩分两个阶段发生。首次土崩发生在2022年12月16日凌晨2时左右，坡体结构当时的含水饱和度过高，土壤持续超出液限，导致首次土崩后泥石流堆积在距离营区约550米处。

这个泥石堆在大约20分钟后，因无法承载汇集而来的水压而崩塌，导致第二次土崩，泥石流涌向营区，造成31人死亡，包括13名儿童。

雪州峇冬加里“爸爸有机农场”营地的这起土崩事故敲响了马国山区过度开发的安全警钟，并揭发露营服务缺乏监管，并没有可供露营地业者申请的许可证。

根据最新出炉的调查报告，当局提出五点建议以避免悲剧重演，包括须严格执行露营与休闲区指南及相关法令的执法行动、应用先进的人工智能科技系统，开发大数据全面分析及整合山坡数据等。

此外，马国地方政府发展部长倪可敏星期二（17日）指出，当局已制定好露营地规划指南，作为业者申请执照的参考，以确保相关休闲区安全及适合露营。

不过，他提醒民众，即便有了指南，举家出游时仍须注意安全隐患，尤其是年底天气变幻莫测时，更要提高警惕。