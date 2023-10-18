菲设首个主权财富基金突喊停 反对党：表明多方面存在缺陷

（马尼拉路透电）菲律宾总统小马可斯突然宣布暂停设立备受争议的主权财富基金，以确保有足够措施保障基金的透明度和问责制。

小马可斯上任后大力推动设立这个马哈利卡投资基金（Maharlika Investment Fund），以助菲律宾实现基础设施现代化和加快国家经济增长。创建基金的法案已获议会通过，小马可斯也于今年7月签署，完成立法。

不过据《菲律宾星报》星期三（10月18日）报道，菲总统府文官长10月12日签署一份备忘录说，小马克斯下令仔细研究已经生效的基金监管条例，以确保“透明度和问责制”的保障措施到位。备忘录并未说明创建基金的法令将暂停执行多久。

当初反对设立基金者，正是不放心基金的透明度和管理，担心公共资金会被滥用。但包括小马可斯在内的支持者反复强调，基金将由专业人士管理，透明且不受政治干预。

菲反对党议员卡斯特罗发声明说，暂停设立基金表明这项政策“仓促行事，在许多方面都存在缺陷”。”如果小马可斯总统能废除整部《马哈利卡法》，而不只是暂停执行，那会更好。我们没有多余的资金来做这件事。”

马哈利卡投资基金原本计划发行总值5000亿比索（约121.5亿新元）的优先股和普通股，大部分初始资金将来自国家政府，包括菲律宾央行、博彩收入和两家国有银行。帮助管理这个基金的董事会候选名单已于本月提交给小马可斯。