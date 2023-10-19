菲军方设立网络司令部 抵御网络袭击

（马尼拉综合电）菲律宾军方将设立网络司令部，以抗击几乎每天受到的网络袭击。

菲律宾多个政府机构包括众议院近期通报遭受网络袭击。菲武装部队总参谋长布劳纳星期四（10月19日）告诉媒体，军方也几乎每天遭遇网络袭击，而部分袭击源自国外。

他说：“这回我们将招募网络战士……这种新型战士不须要有强壮的肌肉。”为了吸引网络科技人才，菲律宾军方还准备放宽招募条件。

布劳纳透露，针对菲军方的网络袭击无一得逞，但他没有透露袭击源自哪里。

网络韧性在防务战略中日益重要，而今年菲美联合军事演习中就包含了网络防御训练。布劳纳说，菲军方接下来还将停止让电信公司到军营里设置手机信号塔。

据路透社报道，菲军事基地目前容纳了多家电信公司的设施，包括中国国营的中国电信集团。

菲军事基地拟建“更强大”设施

近期因南中国海主权争端与中国关系紧张的菲律宾，过去一年不断加大力度和美国增进防务合作。布劳纳就说，菲律宾开放给美军使用的军事基地接下来将兴建“更强大”的设施。不过他没有进一步说明详情。

菲军方也希望明年能更密集地与美国盟友日本的自卫队互动，并希望日本可以提供雷达设备，加强菲军对领海和经济特区的监控。

今年3月美菲同意扩大2014年《强化防务合作协议》，菲律宾多开放四个军事基地供美军使用，美国在菲律宾的基地因此增至九个，其中七个位于吕宋岛和巴拉望岛。吕宋岛是最靠近台湾的菲律宾领土，巴拉望岛则面向主权受争议的南沙群岛。

中国反对菲律宾向美国开放靠近台海的军事基地，中国驻菲律宾大使黄溪连今年4月曾指责美国试图利用新增基地干预台海局势。菲律宾总统小马可斯则强调，这些军事基地不可用于发动“攻击性行动”，他也公开表示恪守一个中国原则。

布劳纳受询时说，菲律宾目前与台湾没有任何军事联系，预计未来也不会有。他指出，台海局势是菲律宾关注的焦点之一，菲军方已为任何可能发生的状况做好准备。