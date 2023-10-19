令吉兑美元跌至25年新低

（吉隆坡综合讯）受美元升值影响，令吉跌至1998年亚洲金融危机以来的最低水平。

令吉兑美元星期四（10月19日）下跌0.35%至1美元兑4.7625令吉，为过去25年来最低点。截至星期四早上10时，新元兑令吉为3.4679，涨0.03%。

今年开年以来，令吉仅次于日元，是表现第二差的亚洲货币。

令吉下跌，一方面因以哈冲突越演越烈，避险情绪升温推动美元走高。另一方面，截至今年8月，马来西亚出口贸易额连续六个月下降，部分原因是最大贸易伙伴中国经济放缓。

根据马国投资、贸易及工业部星期四公布的9月份贸易数据，进出口及贸易总额都出现双位数下滑。马国9月份出口按年减少13.7%，至1233.7亿令吉；进口则跌11.1%，至999.5亿令吉。这让马国9月的贸易总额按年减少12.6%，至2244.3亿令吉。

贸工部发声明指出，马国的整体贸易表现与主要贸易伙伴相似，尤其是韩国、中国、台湾和印度尼西亚，今年9月份的贸易额都有下滑趋势，全球进口量也减少。

《南洋商报》引述马国诺丁汉大学经济系主任张永隆博士说，马国作为双边贸易导向国，深受地缘政治和国际大环境影响，而近期发生的以哈冲突动摇了国际局势的稳定。“今年全球主要经济体有明显放缓的趋势，特别是美国和中国。这些主要经济体的外围需求减少，冲击了进出口贸易。马国作为出口国，整体贸易因此相对疲软。”