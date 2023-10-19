云顶建收费站征收过路费 彭亨州部长称不知情

（文冬综合讯）民众未来开车到马来西亚云顶度假，必须支付过路费。

《星洲日报》星期四（10月19日）报道，云顶的两个收费站正如火如荼兴建中。其中一个建在加叻大道从吉隆坡往云顶方向约14.8公里处、靠近云顶半山的小交通圈附近；另一个建在雪兰莪州峇冬加里往云顶半山梧桐再也的路口交通圈一带。这都是上云顶的必经之路，意味着驾驶人士日后不管取道哪一条，都须付过路费，下山则无须再付费。

不过，彭亨州多名行政议员受询时却对此表示惊讶，强调州政府并不知情，也不曾在州行政会议上讨论这个课题。

负责消费人事务与人力资源的彭亨州行政议员沈春祥告诉《中国报》，要在州内建收费站，须先获得州行政议会通过，但他去年12月上任至今，议会并未讨论过此事。“这也许是前朝州政府批准的项目……我会在下周州行政议会中提出，了解情况。”

据报道，云顶收费站将由云顶持股高达49.4%的Lingkaran Cekap有限公司营运。这家公司的咨询顾问方春花证实，云顶将设立两个收费站，但目前尚未决定收费及何时开始。

知情人士透露，云顶预料会从明年6月开始征收过路费，商议中的收费介于2.50令吉至3.50令吉（约0.70新元至1新元）。

对于已开业数十年的云顶度假胜地突然要收过路费，方春花解释，云顶道路要长期管理、维修及保养，因此希望征收过路费作为相关经费。

她补充，云顶的道路由马国云顶于1960年代中期设计、建造及负责维修与保养，属于云顶私人土地范围内的私人道路，仅供往来云顶名胜世界使用。Lingkaran Cekap作为负责云顶道路工程的营运公司，职责包括斜坡维护、山体滑坡修复、碎片和树木清理、剪草和景观维护、排水系统和路灯维修，以及持续的道路维修和重铺。

云顶要建收费站的消息引起民众议论。云顶一名不愿具名的商家受访时希望有关方面慎重考虑，避免过路费太高，吓跑游客。“太高的过路费也会对云顶的商家、员工和附近居民造成严重影响。”

另有业者指出，彭亨州文冬市议会前几个月已在云顶半山停车场征收每小时50仙的停车费，若再收取过路费，恐怕会打击旅游业。