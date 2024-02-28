菲规定雇主须为员工筛检癌症 及早发现治疗

（马尼拉路透电）菲律宾人口面对癌症筛检少和发病率高的问题，政府为应对这一健康挑战，决定采取新策略——由企业为员工提供癌症筛检的福利。

癌症是菲律宾第三大死因，菲律宾政府希望通过增加筛检，让人民及早发现癌症和展开治疗，降低癌症死亡率。

去年9月，菲律宾政府下令所有雇主制定癌症预防和控制计划，协助没有时间和金钱的员工进行癌症筛检。

进入2024年以来，已有500名菲律宾人根据新制度接受癌症筛检，金融公司捷信集团（Home Credit）员工雷莫霍是其中之一。

雷莫霍说：“我一直面对生殖问题和荷尔蒙失调的困扰，所以我真的很需要这项检测。”

按照菲律宾的卫生制度，雷莫霍若在私人诊所进行癌症检测，就必须自己承担费用，或者申请以国民健康保险支付费用，后者一般需要较长时间审批。

如今雷莫霍参加公司的子宫颈癌筛查计划，在参加简短的讲座后，就可以获得免费的试剂盒，自行采集样本。与公司合作的医疗机构会在几个星期后公布检测结果。雇主不会获得检测结果，以避免雇主侵犯员工隐私。

菲律宾政府希望通过这样的新策略，能让更多人更快地进行癌症筛检，加快诊断速度，及早发现癌症病变。

每年有超过一半子宫颈癌病患死亡

子宫颈癌是世界上四种常见的女性癌症之一，菲律宾每年有超过一半的子宫颈癌病患死亡。

菲律宾发展研究所的健康经济学家乌莱普指出，菲律宾只有1%的女性接受乳腺癌或子宫颈癌筛查，是世界上筛查这两种常见癌症比率最低的国家之一。

为捷信集团提供试剂盒的非营利组织Jhpiego指出，筛检成本高也阻碍菲律宾女性进行检查。

菲律宾医院的收费介于3000至3万比索（约72至720新元），而菲律宾最低收入者的平均月入仅为1万7000比索。

为了确保雇主遵守条例，菲律宾政府规定雇主每年必须提交有关癌症筛检活动的详细报告，否则可能面临惩处。

不过，倡导健康意识的人士担心，指导方针可能不足，政策意识仍然薄弱。

Jhpiego协调员乌戈伊说：“签署这样的命令是一大进步，但所有公司都执行吗？工人们知道这项政策吗？”

除了诊断，治疗同样重要。马尼拉大都会区达义市卫生局的迪亚兹说：“不应该止步于诊断。说到癌症，筛检和治疗必须互相配合。”