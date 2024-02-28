马国不再声索白礁 新马现谈判白礁海界

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府透露，正就白礁周边海域划界事务，与新加坡展开谈判，但马国不准备采取任何法律行动再次声索白礁主权。

马国负责法律及体制改革的首相署部长阿莎丽娜星期三（2月28日）以书面答复国会反对党领袖韩沙再努丁时说，马国没有采取任何再次声索白礁主权的法律行动，因为国际法院2008年宣判新加坡拥有白礁主权。

韩沙再努丁希望首相安华说明，除了设立皇家调查委员会（RCI），政府还采取了哪些法律行动来收回白礁主权。

阿莎丽娜透露，马国正与新加坡就白礁附近海域边界问题进行谈判。她说，谈判是由新马联合技术委员会属下的划界小组委员会负责。

新马联合技术委员会2013年根据协定而成立划界小组委员会，并在2020年1月同意划界小组委员会透过谈判划定新马两国在白礁、中岩礁及南礁附近的海界。

阿莎丽娜也说：“关于这方面的谈判，新马双方都同意，划界小组委员会的决定和谈判记录等内容均属机密，未经相关方书面同意，不得向外透露。”

国际法院2008年5月23日裁定，白礁主权归新加坡，中岩礁归马国。南礁则属于它所处海域的主权所有国，新马至今尚未厘清部分领海界限。

2017年2月，马国以发现新证据为由，要求复核白礁主权判决，并在同年5月提出第二份申请，要求国际法院就原判重新作出法律诠释。但马国2018年5月政权更替后，时任首相马哈迪政府通知国际法院终止两份申请。

马国今年1月成立皇委会彻查马哈迪的做法。马哈迪随即表明，前首席大法官劳勿斯不适合出任白礁皇委会主席而要求换人，否则，他将不出席相关听证会。

按国际法院条例，申请复核案件的10年期限已过，因此无论皇委会最终调查结果为何，都不会改变新加坡拥有白礁主权的判决。