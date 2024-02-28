小马可斯对南中国海事态发展表担忧

（马尼拉综合讯）菲律宾总统小马可斯指中国军舰在南中国海出现以及菲律宾船只近年遭到更多网络攻击的现象“令人担忧”。

小马可斯星期三（2月28日）出访澳大利亚前接受媒体访问时强调，南中国海的事态发展不会阻止菲律宾政府保卫领海，并继续“支持我们所有以这些渔场为生的渔民”。

菲律宾与中国船舰近一年多次在主权受争议的南中国海对峙。上星期天（25日），菲律宾就指责中国海警船试图危险拦截在斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）海域运送物资给渔民的菲政府船。中国反指菲律宾渔船侵闯中国拥有主权的海域，中国海警连续两天驱逐菲船只。

据《菲律宾星报》报道，菲海军发言人特立尼达星期二（27日）也透露，过去三四年里，针对菲律宾军舰的网络攻击有所增加。但他也指出，目前并无证据判定中国是幕后主使。

为了在南中国海制衡中国，小马可斯与美国拜登政府显著加强了军事合作。因此，菲律宾对于美国总统选举接下来将如何影响美国对外政策也很关切。

菲驻美大使：特朗普承诺印太政策不变

菲律宾驻美国大使罗慕尔德兹星期三在美国华盛顿发表讲话时称，他与美国前总统特朗普的团队接触过，对方表明目前在民调中遥遥领先的特朗普若入主白宫，美国将延续在印太地区的政策。

罗慕尔德兹说：“这当然让人很欣慰。”

罗慕尔德兹认为，印太地区最可能引爆冲突的其实是西菲律宾海，因为那里“发生了许多摩擦”。菲律宾将菲群岛以西的南中国海专属经济区称作西菲律宾海。

罗慕尔德兹说，菲律宾面对的“侵略行为”是非常真切的。但他补充说，菲律宾希望中国能够看到两国之间持续开展经济活动的价值，同时努力和平解决问题。

小马可斯政府去年3月与美国扩大了《强化防务合作协议》，让美国可用的菲律宾基地由五个增至九个；两国去年也重申了1951年达成的《美菲共同防御条约》，并发布新的合作指导原则，列明任何一方的武装部队包括海岸警卫队，如果“面临威胁或发现受武装攻击的迹象，可寻求另一方的支援”。

罗慕尔德兹说，南中国海有可能因为发生一起重大事件而援用到《美菲共同防御条约》，但他希望这种情况永远不会发生。