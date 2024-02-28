马国反对党指安华阵营利诱议员

（吉隆坡综合讯）马来西亚反对党国民联盟前宣传主任旺赛夫在国会指首相安华阵营企图以170万令吉（约48万新元）拨款，以及撤销他面对的法庭案件等条件，游说他转向支持安华政府。

旺赛夫是首名公开具体指称所谓跳槽条件的反对党议员。他的言论在国会引起争议后，他撤回这些说法。不过，反贪污委员会仍在他发言后约一小时联络他。

旺赛夫也是土著团结党最高理事，以及槟州打昔汝莪区国会议员。他去年2月21日被控两项与选择性招标计划（Jana Wibawa）有关的贪污罪名，涉案金额690万令吉。反贪会去年10月25日加控他18项洗钱罪名，涉案金额559万令吉。

旺赛夫星期三（2月28日）在国会下议院自称安华阵营曾企图利诱他倒戈后，在结束发言前说：“元首说要追捕所有腐败分子，腐败的意思就是滥权。请恕我直言，那个滥权的人就是每星期内阁会议前觐见陛下的人（意指安华）。”

议长佐哈里立即表明不认同这些无法证实的指控。他说：“如果可以，那就（请向警方）报案，别将传闻带入国会。我们不能证实那个和你说话的人是谁。”

多名团结政府阵营议员也挑战旺赛夫向警方报案，或在国会外重复这些言论。

议长过后要求旺赛夫撤回言论，旺赛夫随即照办。这场风波才告一段落。

旺赛夫星期三下午在脸书透露，他在国会撤回言论不到一小时，反贪会就联系他协助调查，他也将配合调查。

去年10月至今已有六名土团党国会议员表明支持安华领导的团结政府。由于他们没有退党，因此未触犯反跳槽法。其中多名议员表态后，随即获得拨款或受委官职，土团党因此指安华阵营以各种条件利诱反对党议员倒戈。

土团党已经决定在3月2日召开特别代表大会并修改党章，规定任何叛党的议员将自动丧失党籍，希望以此杜绝“变心不退党”的事件。

土团党总秘书韩沙再努丁1月29日透露，土团党最高理事会开会后决定对所有变心议员采取法律行动，并准备面对补选。