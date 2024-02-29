马国关税局起获非法进口“中国纱笼”

（亚庇讯）入口商将纱笼布申报成一般布匹，马来西亚关税局起获从中国非法入口的总值160万令吉（约45万新元）的传统纱笼。

沙巴州关税局助理总监莫哈末纳西尔星期四（2月29日）召开记者会说，当局是在1月5日下午5点左右，在沙巴哥隆邦（Kolombong）一所公寓底层的货仓起获这批纱笼，并扣留一名30余岁的中国公民协助调查。

他说，执法人员在这场突击搜查中共充公了17万5600件纱笼，这些纱笼被装在439个麻布袋里，重量达3万9510公斤。

纱笼是马来人传统服装的重要元素，人们将不同色彩及动植物图案绘在布料上，再将布料系于腰间或制成衣裙。

在马国，纱笼被列入2023年关税局禁止入口的货品名单，商家必须持有国际贸易与工业部发出的准证，才可进口纱笼。

莫哈末纳西尔说，这批纱笼被申报成是一般的纺织布匹，而非正确的关税代码。当局将援引《1967年关税法令》调查此案，被定罪者将面对货品价值10倍至20倍的罚款，或监禁不超过三年，或两者兼施。

最近，来自中国的廉价大象裤大量涌入泰国市场，泰国政府已下令暂时禁止中国生产的大象裤进口到泰国。

泰国副首相蓬探2月6日告诉媒体，泰国产的大象裤图案已注册版权，如果允许外国生产商生产，可能会对泰国本地产品造成影响。

宽松轻薄的大象裤深受游客喜爱，是泰国最重要和最有代表性的消费品及纪念品之一。