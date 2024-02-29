人权组织：碳信用制度影响柬埔寨原住民生活

（金边法新电）柬埔寨与国际组织签订碳信用协议保护森林和推动绿色经济，但当地原住民投诉碳信用协议导致他们的农作物和棚屋被毁，传统生活习惯受到限制。

柬埔寨政府和野生动植物联盟（Wildlife Alliance）2017年签署一项协议，允许企业向柬埔寨购买碳信用额来抵销碳排放，柬埔寨则必须把收入用于森林保育。

柬埔寨西南部豆蔻山的仲族原住民说，虽然他们支持森林保育，但碳信用协议限制了他们耕作、觅食和拾柴的生活能力。

柴阿伦（Chhay Areng）地区的居民文翁告诉法新社：“首先，人们无法自由耕作，因为护林员和野生动植物联盟会骚扰他们，毁坏他们的农作物，拆除他们的棚屋，烧毁他们的稻米和其他作物。”

村民也担心违反法律规定。“他们害怕被捕，因为他们不了解法律，不知道哪些森林产品可以采集，哪些不可以。”

柬埔寨政府出售碳信用额获利1160万美元

豆蔻山一带住着约3000名仲族原住民。2016年以来，柬埔寨政府在豆蔻山一带落实“发展中国家减少毁林和森林退化以减少碳排放计划”（简称REDD+）。柬埔寨政府2022年说，通过REDD+出售碳信用额获利1160万美元（约1560万新元）。

人权观察组织说，许多仲族原住民没有得到有关REDD+的充分信息。该组织记录到六个家庭被当局驱逐和另外三起居民被起诉的事件。

人权观察组织高级环境研究员查韦斯说：“制定保育战略来解决全球环境危机，却换来排斥和惩罚原住民是不可接受的，而且会适得其反。”

人权观察组织为调查“豆蔻山保育计划”的影响，采访了近100名村民，并分析了卫星图像、地形图和社交媒体内容。

该组织称，2018年至2021年间，由柬埔寨环境部护林员、宪兵和野生动植物联盟工作人员组成的巡逻队在当地“逮捕和虐待”村民。村民也投诉护林员“任意搜查他们的家”。

人权观察组织被指“误导和歪曲”REDD+项目

总部位于纽约的野生动植物联盟回应称，人权观察组织“从根本上误导和歪曲了”REDD+项目。

创始人兼首席执行官冈特莱特说，人权观察组织只关注29个村庄中的六个，但仲族原住民社区对REDD+项目给予“压倒性的支持”，新学校、道路、医疗中心、水井、奖学金和生态旅游也让原住民社区受益匪浅。

柬埔寨环境部表明已充分征求原住民社区的意见，并重申违法者将受到惩罚。