泰国拟年底立法禁休闲大麻

（曼谷综合电）泰国将在今年内颁布新法收紧对大麻的管制，禁止休闲用大麻，但允许继续使用大麻作医疗用途。

泰国卫生部长崇南星期三（2月28日）接受路透社访问时说，这项法案草案将于3月提交内阁批准，今年底提呈国会辩论审批。崇南早前说，要赶在国会于10月休会前通过这项法案。

崇南说：“如果没有法律管制大麻，大麻会被滥用。滥用大麻会对泰国儿童造成负面影响……从长远来看，会导致其他毒品问题出现。”

他表明，非法经营的大麻商店将不能继续营业，也不鼓励民众自己种植大麻。

“在新法下，大麻是一种受管制的植物，种植大麻必须获得许可。我们仍将支持医疗和保健产业（种植大麻）。”

泰国政府2018年批准大麻作医疗和研究用途，2022年将大麻无罪化，大麻商店如雨后春笋般出现。市场预计，到了2025年，泰国大麻产业的价值将达12亿美元（约16亿新元）。

目前，泰国约有两万家合法营业的大麻商店。

崇南透露，法案草案规定，将大麻用于娱乐休闲的人将面临最高6万泰铢（约2250新元）的罚款；出售休闲用大麻以及营销大麻花蕾、树脂、提取物或吸食装置的人可面临最高一年监禁或最高10万泰铢的罚款，或两者兼施。

无证种植大麻的违例者可被判处一至三年监禁，以及2万至30万泰铢的罚款。

此外，大麻的进出口、种植和商业使用也需要许可证。崇南强调，政府会给业者时间适应新条例。