雪州苏丹斥责哈迪阿旺 出言不逊对王室不敬

（沙亚南综合讯）雪兰莪苏丹沙拉弗丁怒斥伊斯兰党主席哈迪阿旺上星期二（2月20日）的声明，不但质疑了联邦宪法，还对马来王室不敬，更可能导致回教社群分裂。

这是马来统治者近年来少有的直接点名批评政治人物。

据雪州王室办公室星期四（29日）在官方脸书上载的相关信函，沙拉弗丁是透过私人秘书慕尼尔致函雪州伊党主席阿都哈林，表达沙拉弗丁的不满。

哈迪阿旺上星期二在脸书提醒律师、法官、国会议员、州议员和马来统治者都必须捍卫回教，也必须“以死后的永恒世界为目标，而非一味追求世间利益”。

沙拉弗丁称，哈迪阿旺愤世嫉俗的言论，包括将他的御词与“君主必须展望来世”而不只是追求世俗利益等说法挂钩，是非常不当的。

沙拉弗丁说：“从马来人文化角度来看，这是非常不当和失礼的言论。他（哈迪阿旺）向马来统治者表达观点和建议时，应保持尊重和注意言行。”

沙拉弗丁认为，哈迪阿旺的说法间接和不当影射王室，他因此非常失望。他也指哈迪阿旺曲解他最近在回教事务理事会发表的御词。

他形容哈迪的言论不仅将造成混淆，也足以导致回教徒焦虑不安，最终造成马来人的分裂。

他说，马国1957年起草联邦宪法以来，回教一直是联邦宗教。“为何哈迪阿旺要质疑联邦宪法作为国家主要法律的地位？”

沙拉弗丁警告马国政治人物和领袖，不得利用回教捞取政党和个人政治利益，这么做会玷污回教的神圣。

