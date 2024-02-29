马国央行随时准备干预令吉汇率

（吉隆坡综合电）马来西亚令吉币值上周跌至26年新低引起关注。马国政府表明，国家银行随时可能进场干预，以拉抬令吉币值。这是首相安华上台以来首次表明准备捍卫令吉。

马国第二财长阿米尔韩查星期四（2月29日）告诉国会：“政府非常重视令吉的表现，并致力于捍卫和巩固令吉的币值。”

阿米尔说，国行随时准备出售美元储备，“以遏止令吉过度疲软”。

他说，国行也可通过调整货币政策来推高令吉币值，但上调隔夜政策利率势必影响贷款成本和经济活动，进而加重人民的负担。

他指出，马国今年1月的出口改善，投资前景也渐行渐好，加上便利的营商环境，所以令吉兑美元今年有望反弹至约4.50令吉的水平。

投资者关注美国本周将公布的个人消费支出数据，以及美国供应管理协会制造业指数等一系列重要经济数据，让令吉星期四兑美元和新元汇率微升一些。

星期四下午5时闭市时，令吉兑美元汇率比星期三（28日）微涨0.4%，报4.7500令吉兑1美元。令吉兑新元汇率也微升0.2%，报3.5332令吉兑1新元。

2月份，令吉兑美元汇率下跌0.41%，兑新元也滑落0.03%。今年首两个月，令吉兑美元汇率已经下滑3.37%，兑新元则下跌1.65%。

令吉上星期二（20日）跌至26年新低，央行总裁阿都拉昔随即发文告指出，令吉币值当前水平不能反映马国经济的乐观前景。他星期二（27日）再发文告说，令吉确实遭低估。

经济师：4.80令吉兑1美元会是干预关口

至于央行何时会干预令吉汇率，经济师都认为4.80令吉兑1美元会是一个关口。

道富环球投资顾问亚太固定收益主任黄庆祥告诉彭博社，一旦令吉跌破4.80令吉的心理关口，央行就会出手。黄庆祥30年前曾在国行担任投资组合经理。

新加坡华侨银行外汇策略师黄经隆说，政府高官近期讨论令吉的频率增加，表明当局已加强检视令吉汇率走势。“如果态势急剧变化或一面倒，（央行）就有必要采取行动。”

新加坡银行高级外汇策略师沈茂雄认为，任何干预措施都比较可能是逆水行舟而非高歌猛进。他说，马国外汇储备比许多亚洲国家低，这限制了国行干预市场的能力。