马国推出土著经济转型政策 促进跨族群合作

马来西亚政府将推出土著经济转型制政策，确保土著参与及主导经济领域，提升经济地位，同时促进土著与非土著的合作，实现互惠共赢。

马国副首相兼乡村及区域发展部长阿末扎希以大会主席的身份，星期四（2月29日）在土著经济大会致开幕词时说，土著经济转型政策（Bumiputra Economic Transformation）有三大目标，即保障社会经济正义、确保民族国家的可持续性，以及增进国家繁荣与人民的福祉。

阿末扎希指出，土著经济转型政策与1960年代第一届及第二届土著经济大会所产生的新经济政策不同。土著经济转型政策不仅保障土著的权利，也将促进土著与非土著的互惠关系。

他说：“各族之间的合作对国家经济复苏非常重要，如今经济活动不再与种族身份挂钩……土著不再是农业的代名词，华人不再主导商业，印度人也不待在园丘。”

土著指的是马来人及东马原住民。虽然土著占总人口约70％，但官方数据显示，约七成的土著属于全国收入最低四成民众（B40），土著的家庭月入中位数也低于华族及印度族家庭。

阿末扎希说，土著经济转型政策将消除国家经济被少数人主导的现象，但他强调，各族的权利将继续受到保障。

他也呼吁各方杜绝“阿里峇峇”的经营方式，创建一个真正跨族群合作的商业网络。“我们不希望土著在经济活动中只是一种名义上的存在，我们要‘阿里’和‘峇峇’一起发挥作用，开展商业活动。”

所谓的“阿里峇峇”，是指商业寻租（rent-seeking）行为，由土著（阿里）出面投标政府工程，过后把工程转让给非土著（峇峇）。

为期三天的土著经济大会星期四在布城国际会展中心召开。本次大会的主题为“积极、进步及创新”，旨在为土著议程设定10年新方向。这也是首相安华领导的团结政府，首次举办已有59年历史的土著经济大会。

土著议程争取支持 唯仍须顾及非土著感受

华族及印度族的商会代表也受邀参加今年的土著经济大会。

砂拉越大学人文与社会科学院副院长阿诺普育（Arnold Puyok）接受《联合早报》访问时说，安华政府欠缺马来人支持，本次大会是政府通过土著经济政策争取马来人支持的重要平台。“不过，政府必须保持微妙的平衡，以免被认为排挤非土著。”

阿诺普育认为，促进土著与非土著合作对国家的整体发展有利，但提醒政府应确保新政策惠及真正有需要的群体，尤其是加强对沙巴和砂拉越土著的经济援助。

马国玛拉工艺大学彭亨州分校行政科学与政策研究系高级讲师仄韩丹（Che Hamdan）受访时说，虽然新经济政策数十年来显著改善土著的经济地位，但土著仍面临许多新的挑战。“即将出台的政策应缩小经济差距，而不是让精英致富。”

土著经济大会星期五（3月1日）举行一系列的研讨会，一些政治领袖也将分享对土著经济的看法。安华星期六为大会主持闭幕仪式。