南中国海局势紧张 菲总统吁澳洲助卫航行自由

（堪培拉/马尼拉综合电）南中国海紧张局势近日持续升温，菲律宾与中国多次在这片海域对峙。菲律宾总统小马可斯星期四表明，菲律宾正处于反对区域和平与稳定遭破坏的前线，誓言将坚定捍卫国家主权，不允许外国势力侵占“一方英寸”领土。

在澳大利亚访问的小马可斯星期四（2月29日）向澳洲国会发表演讲时称，印太地区的和平与稳定已经“受到威胁”。

他说：“我们知道我们的繁荣和发展离不开印太地区的和平与稳定，今天，这种和平、稳定和我们持续的成功受到了威胁。与1942年一样，菲律宾现在处于反对破坏地区和平、侵蚀地区稳定和威胁地区成功的行动的前线。”

小马可斯星期三指出，中国军舰在西菲律宾海域出现，以及菲律宾船只通讯受干扰，这些情况的发生“令人担忧”。

近一年，菲律宾与中国船舰多次在南中国海中主权具争议的海域对峙。上星期天（25日），菲律宾就指责中国海警船试图危险拦截，在斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）海域运送物资给渔民的菲政府船。中国反指菲律宾渔船侵闯中国拥有主权的海域，中国海警连续两天在相关海域驱逐菲律宾船只。

小马可斯在星期四的演讲中重申，尽管面临艰巨的挑战，他将坚定捍卫国家主权，不会允许任何外国势力企图夺取菲律宾一寸领土。“我们可能面临艰巨挑战，但我们有同样强大的决心。我们不会屈服。”

他呼吁澳洲协助保卫南中国海的航行自由，强调这对维护区域乃至全球和平至关重要。

他指，目前菲律宾与澳洲和美国签订了《部队互访协议》，澳洲在维护区域安全方面扮演重要角色。去年11月，澳洲也首次和菲律宾在南中国海展开联合巡逻。

澳洲总理阿尔巴尼斯当天说，澳菲两国已签署协议加强海事合作，并誓言将展开更紧密的合作，以促进两国对该区域的共同愿景。

两国领导人在一份联合声明中说，澳洲和菲律宾星期四签署了三项协议，以“加强两国政府机构之间在海事和海洋环境、网络和关键技术以及竞争法方面的信息共享、能力建设和兼容互通”。

中国海上民兵船只日均增加35%

美国智库国际战略研究所（CSIS）属下亚洲海事透明倡议组织的数据显示，中国持续加强在南中国海的军事存在，去年在南中国海主要岛礁周围，日均中国海上民兵船只数量增加了35%。

这份星期三（28日）发表的报告分析了九处南中国海域的卫星图像，发现每天平均有195艘民兵船只出没。该组织将中国的海上民兵描述为“一支表面上从事商业捕鱼，实际上与中国执法部门和军队并肩作战的船只部队”。

另一方面，香港《南华早报》星期四引述知情人士报道，澳洲外长黄英贤已邀请中国外长王毅在3月中下旬到澳洲进行两天访问。王毅到时预计将走访堪培拉和悉尼，并在访问期间讨论一系列棘手问题。

据悉，中国总理李强则有可能在今年6月或7月访问澳洲。