古城琅勃拉邦建大坝 老挝人忧破坏世界文化遗产地位

（琅勃拉邦法新电）老挝在湄公河上游古城琅勃拉邦附近修建一座大坝，引发人们担心古城自然生态会受影响，对琅勃拉邦的世界文化遗产地位和旅游业造成无法逆转的破坏。

琅勃拉邦水电站大坝耗资30亿美元（约40亿新元），是老挝为开发巨大水电潜力而计划建设的七座大坝之一。

专家警告，这座大坝将改变湄公河河岸的轮廓，将河道变成一系列湖泊，削弱琅勃拉邦作为河畔小城的特色，危及其作为世界文化遗产的地位。

琅勃拉邦许多旅游业者担心生计会受影响。一名导游说：“大坝建起来后，湄公河就不一样了，它会变得像一座水池……大坝完工后，你无法想象对旅游业的伤害。现在这里很漂亮，可以看到岩石、河流和河岸的花园，以后环境会改变。”

拥有千余年历史的琅勃拉邦是老挝的主要旅游目的地之一，1995年成为联合国教科文组织（UNESCO）世界文化遗产。

湄公河发源于中国青藏高原，流经缅甸、泰国、老挝、柬埔寨和越南，注入南中国海。老挝近年来大力发展水电项目，要巩固老挝作为东南亚最大电力出口国的地位。

琅勃拉邦大坝高80米、宽275米，将于2030年竣工。到时，它能生产1460兆瓦的电力，大部分出口到泰国和越南。

湄公河下游老挝境内的沙耶武里（Xayaburi）大坝和栋沙宏大坝已投入运作。

湄公河穿过琅勃拉邦。（法新社）

环保人士称，这些大坝加上一些在中国境内的澜沧江兴建的大坝，已造成湄公河水位下降，破坏数百万人赖以为生的渔业。

非政府组织“国际河流”警告，这些大坝将导致湄公河鱼类无法洄游，影响数百万人的粮食与生计，并威胁整个河系的生态系统。

联合国教科文组织在去年底发表的报告中指出，琅勃拉邦有“迫切的保育需要”，敦促政府采取行动。其中一项要求是展开研究，减少人们对大坝影响保护区的担忧。

琅勃拉邦世界遗产管理署副署长安达坚称，修建水坝没有问题。“水坝是必要的，而且它不在城里……我们知道联合国教科文组织有不同意见，但我们正在努力解释，现在我们认为没有问题。环保人士必须接受，发展是一定要的，两者必须并进。”

大部分居民已经无感。37岁男子被问到对大坝的看法时耸耸肩说：“高官已经签合同。我不敢说什么。”