人权组织称越南颁秘密指令 视国际合作为安全威胁

（河内综合电）人权组织“88计划”发表报告说，越南共产党中央去年7月发布了一份秘密指令，将几乎所有国际商业与合作定性为国家安全威胁。

这份于星期五（3月1日）发布的报告称，“24号指令”于去年7月发布，给越共和政府机构发出九项命令，包括严密监控出国旅行的越南公民，严格监督国际合作，以防“有人企图通过影响国家安全的经济、文化和社会活动施加影响力”。

根据88计划对内部文件摘录的翻译，这份秘密指令要求官员在实施联合国工人权利公约的同时，加紧控制工会组织，防止建立基于种族或宗教的劳工组织，且工业园区、住宅区、经济区和工人集中地区的安全条件必须得到加强。

官员们被指示防止会对国家安全构成威胁的改革，这些改革可能有助于外国投资者获得“重要经济领域”的控制权。秘密指令也提醒官员，越南不允许独立的政治组织。

“24号指令”还强调，应更多地利用媒体来解决公民抗命问题，打击“敌对势力的破坏活动”，并反对宣扬“不符合民族习俗和传统的混合外国文化”。

这份秘密文件的真实性尚未得到官方证实，但88计划称，至少有45家官方媒体和18份政府文件提到其名称和日期。

88计划指“24号指令”旨在保障越南在国际一体化不断加深之际的国家安全，但也指这将进一步加强越南当局“系统性”侵犯人权的行为，显然有违越南政府所达成的国际贸易协议精神。

报告补充道：“‘24号指令’揭示了越南领导人对国家融入世界的态度极为矛盾，并为他们偏执的想法提供了罕见的视角。”