安华促税收局严厉对付逃税者

（赛城讯）马来西亚首相兼财政部长安华呼吁内陆税收局采取严厉行动对付逃税者，避免企业或个人利用影响力逃避纳税责任。

安华星期五（3月1日）出席内陆税收局的活动时说，税收局应严格执行征税职责，破除有权有势者就可免受对付的观念。

“我们不能让富有的人免于责任，无论是政治领袖、公务员，还是政府相关公司的高层，都必须执行缴税的责任。如果他们不纳税，我们将审查他们并采取行动。”

安华披露，在马国150万家注册企业当中，缴纳公司税的企业只有约43万5000家，“这意味着只有不到29％的公司缴税”。

安华说，马国的税基占国内生产总值的11.2％，跟新加坡的12.6％及泰国的16.4％相比，仍处于较低的水平。

税收局去年共征收1833亿4000万令吉（约518亿9400万新元）税金，比前年增加了4.49％。安华呼吁税收局争取在今年实现征收超过1970亿令吉的目标。

税收局日前发布的数据显示，当局去年揭发了13万7453起逃税案，涉及的税金高达63亿4000万令吉。当局估计，马国每年在灰色经济中损失约700亿令吉的税收。

税收局首席执行员阿布达利说，当局接下来将重点关注资产与纳税申报不符的个人、存放在海外账户但未申报的收入，以及跨境交易等问题。税收局8月1日起推行电子发票系统，以杜绝漏税的情况。

为了扩大税基，马国3月1日起将服务税（service tax）从6％上调至8％。所有年营业额超过50万令吉的企业，都必须缴纳服务税，餐饮业及通信服务业等豁免加税。

安华星期四（2月29日）也证实，奢侈品税法案将在本期国会提呈，法案获国会通过后，奢侈品税将从5月1日起生效，税率为5％至10％。