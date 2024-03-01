马交所主席：土著持股率偏低令人担忧

（布城讯）马来西亚股票交易所主席阿都华希指出，土著在上市及非上市公司的持股率仍低于30％的目标，在经济领域的参与度令人担忧。

阿都华希星期五（3月1日）在2024年土著经济大会上说，土著的整体持股率仍偏低，在2020年仅达到18.4％；土著持股超过50％的上市公司只有62家。

过去三年，在马国上市的97家公司当中，只有一家是土著公司。“这拉响了警钟，这就是土著在经济领域的真实情况。”

阿都华希曾在2013年6月至2016年6月受委为首相署部长，负责经济策划单位。他也是本次土著经济大会企业主导及财富创造小组主席。

阿都华希说，虽然土著占马国人口70％，但土著在专业领域的占比与人口不成正比。数据显示，土著在医生当中占55％，牙医53％、室内设计师53％、建筑师41％、律师39％，只有24％是会计师。

他指出，虽然马国政府已落实扶持土著的政策长达60年，但土著与非土著之间还有很大的差距。

他认为，政府之前所推出的政策过于集中在公共领域，而不是经济占比更大的私人领域。“若以国内生产总值计算，公共领域只占经济的17.8％，私人领域占76.2％。”

阿都华希建议政府推出惠及全民的经济政策，尤其要确保土著可获得平等的工作及商业机会。他也建议政府要求所有公司公开劳动力的DEI指标，以鼓励企业雇用更多土著。DEI指多元性（diversity）、公平性（equity）和包容性（inclusion）。

为期三天的土著经济大会星期四（2月29日）起在布城国际会展中心召开，旨在为土著议程设定10年新方向。大会举办了一系列的研讨会，并邀请商界及政治领袖分享看法。

首相安华星期六（2日）为大会主持闭幕仪式，各研讨小组也将向他提呈加强土著经济的提案。