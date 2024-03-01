研究：东南亚“杀猪盘”全球盗窃逾1000亿元

（纽约／费城综合电）美国学者的最新研究发现，“杀猪盘”诈骗团伙可能从世界各地的受害者偷窃了超过750亿美元（约1009.5亿新元），远远超过之前的估计。

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）去年9月发布的报告估计，东南亚有组织诈骗团伙盗窃了75亿至125亿美元。

得克萨斯大学奥斯汀分校的金融学教授格里芬和研究生梅凯文收集了4000多名诈骗受害者的加密货币地址，利用区块链追踪工具，追踪了从受害者到诈骗团伙的资金流。这些诈骗团伙主要来自东南亚。

格里芬告诉彭博社，从2020年1月到2024年2月的四年里，犯罪团伙向加密货币交易所转移了超过750亿美元的资金。当中一部分可能是其他犯罪活动的收益。

这份名为《加密货币如何资助奴隶制？杀猪盘经济学》的研究报告于星期四（2月29日）发布。报告指出，诈骗犯一拿到资金，通常会转换成流行的稳定币泰达币（Tether）。调查诈骗犯使用的加密货币地址发现，84%的交易量使用泰达币。

格里芬说：“过去通过金融系统转移这么多现金是极其困难的。你必须通过银行，并遵循银行的‘了解你的客户’程序。再不然，你就得用袋子装现金了。”

泰达币首席执行官阿多诺（Paolo Ardoino）发声明指这份研究报告是虚假和有误导性的。“使用泰达币，每一个动作都是在线的，每一个动作都是可追踪的，每一项资产都是可扣押的，每一个罪犯都是可以抓捕的。我们与执法部门合作，就是为了做到这一点。”

尽管泰达币与当局合作冻结同欺诈相关的账号，但很多时候受害者报案时，诈骗犯已经套现。

来自美国费城的科技从业者达塔去年1月在约会应用Hinge中遇到自称是法国葡萄酒商的“安塞尔”，陷入他的魅力攻势，殊不知他是诈骗犯，骗走达塔45万美元。（法新社）

来自美国费城的科技从业者达塔就这样上了当。达塔去年1月在约会应用Hinge遇到自称是法国葡萄酒商的“安塞尔”，陷入他的魅力攻势。

安塞尔告诉达塔，他通过投资赚了很多钱，并发给她一个下载加密货币交易应用的链接。达塔在加密货币交易所Coinbase将她的部分积蓄兑换成加密货币，投入这款假冒应用。最初她可以提取收益，这让她有信心投入更多。

在安塞尔的怂恿下，她投入全部存款45万美元。去年3月，当她尝试提取收益时，却被要求缴纳“个人税”，她意识到不对劲，最后发现安塞尔的照片实际上盗用自一名德国健身网红。

美国联邦调查局告诉法新社，去年有超过4万人向互联网犯罪投诉中心报告因加密货币欺诈蒙受损失，总计远超过35亿美元，且许多受害者往往因为羞耻而不敢报案。

美国加州检察官韦斯特说：“成为这种极度高超心理骗局的受害者其实并不可耻。受害者真的是被洗脑了。”