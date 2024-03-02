马国恢复豁免权 允外国船维修海底电缆

（吉隆坡讯）马来西亚政府同意恢复豁免权，让所有参与海底电缆修复工作的外国船只进入马国海域，不受沿海贸易政策限制。

马国交通部长陆兆福星期五（3月1日）召开特别记者会说，这项措施不仅有利于海底电缆的建设，也将为科技及数据领域吸引更多投资，促进数码经济增长。他补充说，政府考虑永久取消对维修海底电缆的外国船的限制。

希望联盟政府2018年上台执政后曾颁布豁免权，让外国船只可在马国海域的任何海底电缆中心进行维修服务。不过，国民联盟政府2021年以减少外汇流失以及支持本土企业为由，取消了这项豁免权。

马国前财政部长林冠英当时曾警告，国盟的决定可能导致马国损失数十亿令吉。

国盟不让外国船进入维修海底电缆，但马国企业依然缺乏相关技能。外国科技企业担心，这会耽误海底电缆的维修。脸书、谷歌、微软及亚马逊等此前就曾要求马国政府恢复豁免权。

除了允许海外船只进入马国海域维修海底电缆，陆兆福星期五也宣布对沿海贸易政策的其他规定进行调整。

1980年开始实行的沿海贸易政策，旨在通过规范外国船的航运及贸易活动，保障马国的航运业。

其中一项新的要求是，所有在马国海域提供货运服务的本地及海外船只都必须申请国内航运许可证。申请程序已简化，只需三天即可完成。

将货物从西马半岛运到东马砂拉越港口的外国货柜船，则不再享有豁免权。

陆兆福说，由于马国的航运公司受到冲击，内阁应砂拉越政府的要求，决定对从半岛前往砂拉越的外国货柜船重新实施限制。从半岛前往沙巴的货柜船则可继续享有豁免权。

政府将针对新政策颁布宪报，预计在未来两个月内生效。