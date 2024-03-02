马国拟让部分囚犯居家拘留 缓解监狱爆满问题

（婆罗洲高原综合讯）马来西亚的监狱普遍人满为患，为了解决问题，政府原则上同意通过释囚特许计划，让刑期四年或更短的囚犯改为居家拘留。

马国内政部长赛夫丁星期六（3月2日）在砂拉越古晋出席监狱日活动后告诉媒体，内政部正在研究这项措施的执行方式，并研究是否须要修改现行法律。

他说：“我们也必须确定修改法律是否足够，或是否须要监狱局总监及内政部长授权，以制定新法律。我已指派内政部秘书长进行审查并提供反馈，这件事刻不容缓。”

赛夫丁透露，可参与居家拘留计划的囚犯涵盖慢性疾病患者、年长者、残障者及孕妇。“对于这些囚犯，更为人道的做法是让他们在监狱外服刑，而不是在监狱内。我们可以给他们佩戴装置，实施居家拘留。”

他也说，通过假释、强制报到，以及社会改造等计划，不仅能解决监狱爆满的问题，也可为国家节省开支。

马国团结政府去年4月推出释囚特许计划（Licensed Prisoner Release），允许符合条件的囚犯提前获释。刑期低于一年、已服完三分之一刑期，或正参与改造计划并已获得雇佣的囚犯，都可提出申请。

赛夫丁说，这项计划实施以来取得不错的成效，800名囚犯获释后，仅有一人因再犯罪而重返监狱。

数据显示，马国全境有39座监狱，关押了超过7万名囚犯和扣留犯，超过了最多可容纳6万5000人的负荷量。

为了舒缓监狱爆满的情况，马国政府此前也宣布计划针对滥用毒品制定新法令，不再将嗜毒、持有少量或体内含有少量毒品列为刑事案。有关新法令生效后，政府可将嗜毒者送往治疗而不是送入监狱。