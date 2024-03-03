安华：政府推动土著议程 也将保障非土著权益

马来西亚首相安华宣布多项措施，要提高土著在经济领域的参与度，包括拨10亿令吉（约2亿8000万新元）培养新一代土著企业家。他强调，政府推动土著议程的同时，也将保障非土著的利益。

安华星期六（3月2日）为2024年土著经济大会主持闭幕时说，政府今年6月将推出新的土著议程，为未来10年的土著发展定下方向。新议程有三大宗旨，即强化国民经济、加强治理与体制和谐，以及维护社会正义。“土著经济大会的研讨成果都将纳入新议程。”

安华宣布，政府将拨款10亿令吉，在高增长的经济领域培养新一代土著企业家。

政府也将通过人民信托局设立基金，目标是在10年内筹集另10亿令吉，帮助有需要的土著群体。“这符合大会的愿景，即建立一个驱动土著经济转型的基金。”

此外，政府将成立零工经济劳工委员会、提供小额信贷，以及扩大小贩的税收奖掖等，以巩固土著的经济地位。

为期三天土著经济大会星期四（2月29日）起在布城国际会展中心召开，举办了一系列的研讨会，邀请商界及政治领袖分享看法。土著经济大会已经有59年历史，这是安华领导的团结政府首次举办这个大会。

马国玛拉工艺大学彭亨州分校行政科学与政策研究系高级讲师仄韩丹（Che Hamdan）接受《联合早报》访问时说，安华推出的一些列措施是为了填补现行政策的漏洞，缩小土著与非土著之间的贫富差距。

他指出，安华也希望借助土著经济大会反驳在野党的指控，它们指称政府受到民主行动党控制。“这次安华推出了多项扶持土著的政策，凸显政府认真看待土著议程，希望能以此获得马来人支持。”

这届土著经济大会同以往有所不同，华族及印度族的商会代表也受邀与会。

安华在演讲中重申，政府有必要继续采取平权行动，推出扶贫措施时，会考虑各族的需求。“我必须强调这一点，因为外界有错误的观念，认为政府在扶贫方面偏袒某个族群。”

他举例，政府去年共提供24亿令吉的援助金，土著当中有70％的人受惠、华人15％、印度人19％。“这证明外界认为政府只帮助土著的说法是不正确的。”

马国中华总商会中小企业组主任孔令龙受访时说，大会传达了重要的信息，即经济政府在巩固土著经济地位的同时，不会剥夺其他族群的利益。“这次大会开放让非土著参与，就是要让各族了解土著议程，以加大合作，创造共赢。”

仄韩丹也认为，政府强调跨族群合作，是马国摆脱经济与种族挂钩的第一步。不过，他认为具体政策是否能有效执行仍有待观察。

马国副首相兼大会主席阿末扎希在大会结束后的记者会上说，安华已同意成立常任秘书处，以尽快执行大会提出的80项提案。