驻菲中国大使馆批菲驻美大使恶意抹黑

（北京/马尼拉综合电）中国驻菲律宾大使馆谴责菲律宾驻美国大使罗慕尔德兹的涉华言论罔顾事实和恶意抹黑。

中国大使馆发言人星期天（3月3日）在使馆官网上说，罗慕尔德兹星期三在华盛顿的言论“罔顾基本事实，肆意炒作南海问题，对中国进行凭空臆测、恶意抹黑”。

“谁在不停搅动南海局势？谁在不断散布‘中国威胁论’？谁在到处拉帮结伙搞阵营对抗？‘经济胁迫’是谁发明的？肇始何处？谁惯用这个手段？答案不言自明。”

中国大使馆发言人批评菲律宾“引狼入室、搞‘小圈子’不仅无助于解决南中国海分歧，相反只会使地区局势复杂化，破坏地区和平稳定，并反噬自身安全”。

罗慕尔德兹上星期三（2月28日）在华盛顿发表讲话时说，尽管美国将南中国海问题和潜在的台湾冲突视为“严重关切”，但印太地区最可能引爆冲突的其实是西菲律宾海，因为那里“发生了许多摩擦”，并且中国可能对菲律宾进行经济胁迫。

菲律宾将其在南中国海的专属经济区命名为西菲律宾海。

罗慕尔德兹也指中国通过减少进口对菲律宾展开经济胁迫，菲律宾在努力寻找其他替代市场。美国承诺在菲投资1万7000亿比索（约407亿新元），以反制中国任何对菲经济胁迫。

中国大使馆发言人说，中国是菲律宾第一大贸易伙伴和主要投资来源国之一，中菲经贸合作给双方带来巨大利益，受到两国人民广泛欢迎。发言人也不点名批评美国对于投资承诺“一向善于‘画大饼’，口惠而实不至”。