越南女首富腐败案 凸显政府保护体系能力不足

（河内彭博电）越南女首富、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰涉嫌侵吞逾120亿美元（约161亿3000万新元）案，星期二（3月5日）在越南河内开审。若罪名成立，张美兰可被判处有期徒刑，甚至死刑。

67岁的张美兰涉嫌在2018年2月至2020年10月间，通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她非法控制的西贡商业银行，榨取了相当于越南2022年国内生产总值11%的资金。她被指设立虚假贷款申请，从该银行提取现金，让毫无戒心的投资者赔了钱。

越南《青年报》引述一份警察报告报道，调查显示，张美兰的司机在2019年2月至2022年9月期间，从胡志明市的西贡商业银行总部运送总值逾44亿美元的现金，到她的住家和万盛发集团总部。

越南公安部还起诉了其他85名与此案件有关的被告，包括越南中央银行检查和监督部门前负责人杜氏颜，她被控收受多达520万美元的贿赂。

越南当局至今已冻结万盛发集团旗下700多个单位，该公司的156个发展项目已被政府控制。据越南政府网站的一份声明，当局从张美兰和其他被告那里没收了数以百万美元计的现金、豪车、游艇和财产，冻结了拥有逾1万8000亿越南盾（约9820万新元）的银行账户。

专家：越南没有足够人力应付问题

这起震撼越南的越南历来最大诈骗案，也是越南打击腐败以来备受瞩目的重大案件之一。它凸显了这个发展中国家在积极吸引外资，以成为全球供应链关键环节过程中所面临的挑战。

美国国家战争学院东南亚政治专家阿布扎说：“越南政府监管机构负担不了重任，跟不上经济增长的脚步。涌入越南的资金庞大，但越南没有足够的人力来应付随之而来的问题，而且公务员的工资也太低了。”

这起重大丑闻还引发了一个问题：面对财富激增，越南政府是否有能力保护银行体系、债券市场和整体经济。

国际评级机构惠誉亚太金融机构团队总监塔诺多说：“这对监管机构来说是一个打击。有一些规则是可以防止这种情况发生的，但令人不安的是，张美兰竟能绕过这些规则如此之久。越南的信息披露和透明度要求还有待提高。”

越南政府大规模打击腐败行动，导致企业债券发行大幅放缓，引发了流动性紧缩和贷款人拖欠付款。河内经济师阮施孝说：“投资者已经对债券市场失去了信任。”

银行对房地产项目持怀疑态度，收紧了对房地产发展商的贷款。新晋官员则持谨慎态度，推迟了新项目的审批。

越南国会今年1月通过了一项提高银行系统透明度的法律。阮施孝指出，更严格的要求是良好的一步。他认为，越南政府须对未能遵守这些规定的银行实施严厉处罚，以便监管发挥作用。