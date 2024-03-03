支持安华但拒绝腾出议席 土团党六议员：法庭见

（吉隆坡综合讯）马来西亚反对党土著团结党修改党章防止旗下议员“变心不退党”后，已宣布支持首相安华的六名土团党议员表明不会辞去议员职，除非法庭下令他们这么做。

土团党星期六（3月2日）的特别全国代表大会批准修改党章第10条文，规定违背党意及支持政敌或对立政党的国会议员会被开除党籍，必须腾出议席。

土团党主席慕尤丁会后告诉记者，土团党将把党章修改动议提交社团注册局寻求批准，并将致函六名议员，询问他们是否继续支持安华。如果他们一意孤行，就必须根据修改过的党章腾出议席。

土团党去年10月至今共有六名国会议员宣布支持安华，但拒绝退党。他们包括霹雳江沙区国会议员依斯干达、沙巴纳闽区国会议员苏海里、吉兰丹话望生区国会议员莫哈末阿兹兹、吉兰丹日里区国会议员扎哈里、霹雳武吉甘当区国会议员赛阿布胡申，以及雪兰莪丹绒加弄区国会议员祖卡夫佩里。

赛阿布胡申星期天（3日）告诉《每日新闻》，他们六人将继续支持安华，并准备与土团党对簿公堂。“直到（法庭）裁决前，我们绝不腾空议席。”

如果法庭裁定这六个国会议席悬空，马国将迎来六场补选。巫统主席阿末扎希已下令巫统和国阵为随时可能举行的补选备战。

巫统最高理事阿末马斯兰星期天在另一场记者会说，巫统预料社团注册局将批准土团党修改党章，因为当局之前也批准巫统的类似修改。“社团注册局批准修改党章后，相关政党便会通知国会下议院议长按反跳槽法宣布议席悬空。”

阿末马斯兰也是巫统中央选举作战室秘书处主任。他说，巫统已经准备在上述六个国会选区设立作战室，随时准备投入补选。

马国国会2022年7月通过禁止国会议员跳槽的修宪案（俗称反跳槽法）之前，在朝的国阵和在野的希盟协商时，一直支持将违背党意者视为跳槽，土团党领导的国盟则强烈反对而导致协商多次破局。

巫统当时指土团党反对是为了继续拉拢更多巫统议员。希盟与国阵最后为了让反跳槽法顺利通过，勉强同意不纳入这些条款。

然而去年以来，土团党六名议员利用反跳槽法的这些漏洞，陆续表明支持安华。土团党因此不得不修改党章，补上他们原本反对的条款。在那之前，巫统、人民公正党、民主行动党和国家诚信党等团结政府各党都已这么做。