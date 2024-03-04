学者：亚细安与中等强国合作 有助缓解大国紧张

亚细安和澳大利亚学者认为，亚细安若能和中等强国建立牢固的合作关系，有助缓解大国较量的紧张局面。学者为此提出11项建议，包括设立亚细安—澳洲中心，促进跨文化联系和区域对话，促进亚细安和澳洲的关系。

学者在题为《全面战略伙伴：首50年后的亚细安和澳大利亚》的报告中说，澳洲的大学、智库、社区组织等机构林立，与东南亚其他主要机构保持联系，也致力于推进亚细安和澳洲的关系。

“设立专注未来、具分析思维，且以商界为本的亚细安—澳洲中心，能让澳洲和亚细安获益。中心能协助通过澳洲和亚细安的学府促进教育联系，以及促进跨文化纽带。”

双方也能通过中心设立亚细安—澳洲智库网络，促进聚焦战略课题和区域经济合作的对话。

学者的其他建议包括在气候变化和能源转型领域的共同创新、协助东帝汶日后成为亚细安有能力的一员，以及继续为印太地区的安保和亚细安核心地位投入努力。

撰写《全面战略伙伴：首50年后的亚细安和澳大利亚》报告的法雷利（左起）、佘丽莲、亚历山德拉和温金利在亚细安—澳大利亚特别峰会系列活动上分享对亚细安和澳洲合作前景的看法。（海峡时报）

这份约40页的研究结果获澳洲驻亚细安外交使团拨款支持。澳洲政府上星期五（3月1日）为报告举行推介，预计报告里的建议会在本周举行的亚细安—澳洲特别峰会上获得采纳。

负责撰写报告的四名作者——澳洲塔斯马尼亚大学副校长法雷利（Nicholas Farrelly）、印度尼西亚战略与国际研究中心国际关系部主任亚历山德拉（Lina Alexandra）、新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院亚细安研究中心协调员佘丽莲和亚洲愿景研究所（Asian Vision Institute）研究主任兼主编温金利（Kimly Ngoun）星期一（3月4日）上午在峰会系列活动上畅谈研究成果，以及对亚细安和澳洲合作前景的看法。

亚历山德拉说，大国博弈的形势中，区域组织如亚细安如果能与澳洲等中等强国（middle powers）建立牢固的合作关系，可缓解大国竞争的紧张局面。

佘丽莲则说，亚细安虽然在维持区域和平方面获得赞许，但这不是亚细安单方面的功劳，也有其他伙伴如澳洲的付出，因为澳洲曾参与柬埔寨和东帝汶的和平进程。

澳洲将为亚细安国家提供近3亿澳元资金

澳洲外交部长黄英贤和菲律宾外交部长马纳洛星期一上午在峰会系列对话上发表主旨演讲。黄英贤说，本区域出现“包括海上和空中不安全行为等破坏稳定、具挑衅意味和胁迫性的行为”。

澳洲外交部长黄英贤（左）和菲律宾外长马纳洛在亚细安—澳洲特别峰会系列活动上发表主旨演讲。（法新社）

黄英贤宣布，澳洲政府接下来将为亚细安国家提供2亿8650万澳元（约2亿5100万新元）的资金，其中6400万澳元用以扩大澳洲与亚细安的海上合作，促进本区域的安全、繁荣和海域管理，2亿2250万澳元用以协助湄公河地区国家加强各方面的发展。

她说，澳洲将协助湄公河国家加强水源安全、抵御气候变化、打击跨国犯罪和加强领导力。“在南中国海、台湾海峡、湄公河次区域以及整个印太地区发生的一切，会影响我们所有人。”

马纳洛则说，实现南中国海光明前景须靠区域国家决心维护合作而不是对峙，遵循外交渠道而不是通过使用或恫言使用武力。