湄公河鱼类濒危 或影响千万人粮食安全

（曼谷综合电）世界自然基金会等26个保育组织发表的研究报告称，不可持续的发展威胁湄公河的健康和鱼类种群多样性，有五分之一的鱼类面临灭绝风险。

星期一（3月4日）发布的报告《湄公河被遗忘的鱼类》称，湄公河有1148种鱼类，其中约19%正濒临灭绝，且由于对38%的物种知之甚少，无法衡量其保护状况，因此濒危的比率可能更高。

报告指出，鱼类面临的威胁包括失去栖息地、湿地用于农业和水产养殖、不可持续的采砂、外来物种入侵、气候变化恶化以及水电大坝破坏河流及其支流。

“湄公河奇观”负责人、鱼类生物学家霍根说：“目前最大且仍可能不断增强的威胁是水电开发。”他说，水坝改变了湄公河的流量和水质，阻碍鱼类的洄游迁徙。

2003年1月，柬埔寨渔民在属于湄公河水系的洞里萨湖收获大量渔获。（路透社）

报告称，湄公河占世界内陆渔获量的15%以上，每年经济价值超过110亿美元（约147亿7000万新元），鱼类资源枯竭可能会损害下游流域至少4000万人的粮食安全，也可能使依赖湄公河为生的数百万人被迫转而务农，加剧当地的森林砍伐。

湄公河水位下降也影响交通物流。上个月底，炎热天气就导致越南南部湄公河三角洲地区水道干涸，影响了稻谷的运输。

报告敦促湄公河流域国家努力保护和恢复河流生态系统，包括增加河流的自然流量、改善水质、保护重要的栖息地和物种，以及拆除陈旧的河流屏障。