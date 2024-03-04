欲走出美国影子 澳洲加强与亚细安关系

（堪培拉彭博电）不久前，亚细安国家还认为澳大利亚的外交政策过于紧跟美国，但本周在墨尔本举行的亚细安与澳洲特别峰会显示，堪培拉正在开辟自己的外交新道路。

彭博社分析稿指出，澳洲工党政府2022年5月上台以来，尝试走出美国的影子，把自己重新定位为可以在东南亚和印太地区发挥影响力的中等强国，是亚细安的可靠伙伴。

澳洲总理阿尔巴尼斯的政府也做出实际行动。阿尔巴尼斯去年访问越南，两国准备升级为全面战略伙伴；去年9月，他成为20年来首位访问菲律宾的在任总理。菲总统小马可斯上周受邀在澳洲国会演讲，两国签署协议加强海事合作。

澳洲是在中国军力迅速扩张以及特朗普可能再度入主白宫，进而使美国对外政策生变的情况下，调整自身外交政策。

新加坡外交部前常任秘书比拉哈里指出，亚细安与澳洲增进关系，带有一定的对冲作用，因为“一旦美国总统选举出现棘手的事态转变，引发新的不确定性，至少有澳洲在那儿挡着”。

不过，澳洲在拉近与东南亚的关系方面，还得加把劲。根据去年的《东南亚态势报告》，对于亚细安应向哪个国家靠拢，以抵御中美敌对关系在本区域引发不确定性的问题，仅9.3%受访者选择澳洲，选择欧盟和日本的分别占42.9%和26.6%。

印度尼西亚和马来西亚曾对澳洲前朝政府与美国和英国签订的三边安全伙伴关系（AUKUS）极为不满，担心澳洲拥有核潜艇会加剧本区域军事化，甚至助长核扩散。不过，危机组织亚洲计划副主任黎秋香指出，堪培拉认真看待区域各国的反应，以积极沟通缓解了区域国家这方面的担忧。